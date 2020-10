Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Πώς θα εορταστεί σε γυμνάσια και λύκεια

Αναλυτικά η εγκύκλιος της υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Με εκδηλώσεις μέσα στην τάξη και χωρίς μαθητικές παρελάσεις θα εορταστεί εφέτος στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται και σε εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Όπως λέει η εγκύκλιος:

1. Εν όψει του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε τα εξής: Σε όλες τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις. Για το σχολικό έτος 2020-21 οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 εντός του κάθε τμήματος. Η παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή/ντρια κάθε σχολικής μονάδας στον/στη σημαιοφόρο θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.

3. Μετά το πέρας του επετειακού εορτασμού, σε κάθε τμήμα θα απονεμηθούν τα αριστεία-βραβεία, οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και οι ειδικοί έπαινοι στους/στις μαθητές/τριες του σχολικού έτους 2019-20. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, θα μεριμνήσει για τον καθορισμό του τρόπου απονομής των εν λόγω τιμητικών διακρίσεων στους αποφοίτους του σχολικού έτους 2019-20, ώστε να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον Covid-19.

4. Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη μη πραγματοποίηση των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, απορρέει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προετοιμασίες επιλογής μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών σε εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κ.α.), θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 που φέρει τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού Covid-19».