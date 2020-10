Οικονομία

Τέλος πλαστικής σακούλας: Πώς θα γυρίσουν τα χρήματα στους πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις δράσεις ώστε να επιστρέψουν στους πολίτες τα χρήματα από το τέλος πλαστικής σακούλας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Τέσσερις δράσεις, προκειμένου να επιστρέψουν στους πολίτες τα χρήματα από το τέλος πλαστικής σακούλας ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα τέλη αυτά για τα έτη 2018, 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανέρχονται συνολικά στα 27 εκατομμύρια ευρώ (βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ), εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) τα 19,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντός και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, «οι δράσεις που προτείνεται να υλοποιήσει ο ΕΟΑΝ εξυπηρετούν έναν μεγάλο στόχο: Παρακινούν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας και των πλαστικών μιας χρήσης. Προωθούν την ανακύκλωση. Ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Χρηματοδοτούν στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις. Έτσι επιστρέφουμε στους πολίτες τα χρήματα από το τέλος της πλαστικής σακούλας και προστατεύουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον».

«Το μεγαλύτερο όπλο μας στη μάχη ενάντια στην πλαστική ρύπανση είναι η αλλαγή της κουλτούρας μας. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε συνήθειες στην καθημερινότητά μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του», τόνισε ο υπουργός.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΑΝ, Νίκος Χιωτάκης και ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Σιδέρης, μετά από συνεννόηση με τον κ. Χατζηδάκη, φέρνουν εισήγηση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ για την αξιοποίηση των τελών της πλαστικής σακούλας.

Οι δράσεις που θα προταθούν προς χρηματοδότηση είναι:

1. Διανομή στους πολίτες επαναχρησιμοποιούμενων ειδών. Περίπου το 60% του τέλους θα διατεθεί για να διανεμηθούν:

- 3.500.000 πάνινες τσάντες για ψώνια που θα φτάσουν σε κάθε νοικοκυριό της χώρας.

- 1.000.000 επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια.

«Με τη δωρεάν διανομή αυτών των επαναχρησιμοποιούμενων ειδών παρακινούμε τους πολίτες να αλλάξουν συνήθειες. Να εγκαταλείψουν τη χρήση καθημερινών πλαστικών μιας χρήσης και να εξοικειωθούν με υλικά που είναι φιλικά στο περιβάλλον», υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ.

2. Κληρώσεις με πλούσια δώρα για όσους δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες με τις αγορές τους.

Σε πρώτη φάση θα κληρωθούν 6 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 30 ηλεκτρικά σκούτερ και 60 ποδήλατα/πατίνια για όσους πολίτες με τις αγορές τους δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες. Οι πολίτες θα υποβάλουν τις αποδείξεις των αγορών τους σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΑΝ και θα αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.

3. Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανακύκλωση και τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης.

Περίπου το 30% του ανταποδοτικού τέλους θα διατεθεί σε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία που θα έχει ως επιμέρους στόχους ενημέρωσης: α) τη διαλογή αποβλήτων σε 4 ρεύματα, β) τη χρήση του καφέ κάδου για απόβλητα τροφίμων, γ) τον περαιτέρω περιορισμό της πλαστικής σακούλας, δ) την κατάργηση ορισμένων καθημερινών πλαστικών μιας χρήσης.

4. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων. Περίπου το 10% του ανταποδοτικού τέλους θα διατεθεί σε πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης και άλλες καίριες δράσεις για το περιβάλλον, όπως δενδροφυτεύσεις.

Ειδικά για την πάνινη τσάντα που θα διανεμηθεί σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας, σημειώνεται ότι θα αξιοποιηθεί το σχέδιο που είχε φτιάξει το 2018 η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη. Για το λόγο αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα με την κ. Κριθαριώτη και την ευχαρίστησε για την προσφορά της.