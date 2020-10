Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: “Άφαντος” ο Χρήστος Παππάς

Τι διαμηνύει μέσω του δικηγόρου του ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη χέρια των Αρχών βρίσκονται πλέον όλα τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή μετά την ιστορική απόφαση του δικαστηρίου, εκτός από τον υπαρχηγό Χρήστο Παππά που παραμένει άφαντος.

Από την ΕΛ.ΑΣ έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να εκτελεστεί η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, ωστόσο μέχρι το βράδυ της Πέμπτης δεν είχε εντοπιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, άνδρες της αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνες σε τρία σπίτια του, ένα στο Ίλιον και δύο στου Παπάγου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ αναμένεται έρευνα σε ένα ακόμα σπίτι ιδιοκτησίας του στα Ιωάννινα.

Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει και την προηγούμενη φορά σύλληψης των μελών της Χρυσής Αυγής, το 2013, όταν είχε παραδοθεί μόνος του τελευταίος.

Σύμφωνα, πάντως, με δηλώσεις του δικηγόρου του, Περικλή Σταυριανάκη, αποτελεί συνειδητή επιλογή του Χρήστου Παππά να μην παραδοθεί στις Αρχές.