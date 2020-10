Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποιο ελληνικό νησί πρόσθεσε η Αγγλία στη λίστα των “ασφαλών” περιοχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιό ελληνικό έβαλε στην λίστα των "ασφαλών" περιοχών και τι σημαίνει αυτό.

Η Αγγλία πρόσθεσε τη Μύκονο, τα Κανάρια νησιά, τις Μαλδίβες και τη Δανία στη λίστα των «ασφαλών» χωρών και περιοχών.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι φτάνουν στην Αγγλία από αυτές τις περιοχές μετά τις 25 Οκτωβρίου δεν θα απαιτείται να μπαίνουν σε καραντίνα, όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς.

Ταυτόχρονα, από τον κατάλογο των ασφαλών χωρών αφαιρέθηκε το Λιχτενστάιν.