Europa League: “Στάση”... Ομόνοια για τον ΠΑΟΚ

“Σκούρα” τα βρήκαν οι Θεσσαλονικείς με αντιπάλους τους Κύπριους στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League υποδέχθηκε στην άδεια Τούμπα την Ομόνοια και έφερε ισοπαλία με 1-1. Σκόραρε για την ελληνική ομάδα, ο Μουργκ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε στην συμπρωτεύουσα την κυπριακή ομάδα και ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον όμιλο, που βρίσκονται ακόμα η Αϊντχόφεν και η Γρανάδα. Η νίκη ήταν επιτακτική ανάγκη για τον δικέφαλο, αφού θεωρητικά επρόκειτο για το εύκολο ματς του γκρουπ, με την άπειρη Ομόνοια, αφού ήταν η παρθενική συμμετοχή της σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά δεν τα κατάφερε φέρνοντας ισοπαλία με 1-1.

Οι ασπρόμαυροι μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί στο 5ο λεπτό, όταν ο Γιαννούλης βρήκε εξαιρετικά τον Τσόλακ, αλλά αυτός δεν έπιασε δυνατά το σουτ στην κίνηση και ο Φαμπιάνο μπλόκαρε εύκολα.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά στο 12' με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σβαμπ που πέρασε λίγο άουτ και τέσσερα λεπτά αργότερα, η Ομόνοια στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς σκόραρε με τον Μποτεάκ. Όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Ίνγκασον που έδωσε ένα πλάγιο και στη συνέχεια ο Λέσιακς έβγαλε τη σέντρα και ο Μποτεάκ βρέθηκε ανενόχλητος στη μεγάλη περιοχή και από κοντά έγραψε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Μέχρι αυτό το σημείο οι Κύπριοι δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα στο ματς και δεν δημιουργήθηκε φάση μέχρι το 41', όπου η Ομόνοια έφτασε κοντά στο 2-0 με τον Παπουλή να σημαδεύει την εξωτερική πλευρά των διχτύων του δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ χωρίς καμία έμπνευση στο παιχνίδι του προσπαθούσε μόνο με σέντρες, τις οποίες έδιωχνε με άνεση η κυπριακή άμυνα. Στο 44΄ ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε ένα σουτ, αλλά δεν απείλησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια αλλαγή για τον Άμπελ Φερέιρα, καθώς πέρασε στο ματς τον Ντούγκλας Αουγκούστο στη θέση του Εσίτι. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, αφού η Ομόνοια είχε κλειστεί στην άμυνα της και ο Τσόλακ στο 52΄με κεφαλιά απείλησε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Δυο λεπτά μετά και πάλι ο Κροάτης σούταρε ψηλά άουτ.

Στο 56΄ήρθε η ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ, με τον Τσόλακ να κλέβει την μπάλα και να δίνει στον Σβαμπ, ο οποίος γύρισε στον Μουργκ και αυτός από το ύψος του πέναλτι δεν αστόχησε γράφοντας το 1-1.

Η Ομόνοια πάλι από το... πουθενά λίγο έλειψε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, όταν στο 61' ο Παπουλής έκανε την κάθετη πάσα και έβγαλε μόνο τον Τζιόνη απέναντι στον Ζίβκο Ζίβκοβιτς, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε με το πόδι και έσωσε τον Δικέφαλο.

Ο ρυθμός του αγώνα δεν άλλαξε, με την ελληνική ομάδα να έχει την κατοχή και να απειλεί με συνεχόμενο σουτ, ενώ από αυτά στο 70' έδιωξε με δυσκολία ο Φαμπιάνο.

Στο 72', ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στην ανατροπή με τον Γιαννούλη να κάνει τη σέντρα, και ο Λίφτνερ παραλίγο να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν για δεύτερη φορά την εστία του Φαμπιάνο, απειλώντας με τον Σβαμπ στο 85΄και το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τον ΠΑΟΚ να ήθελε κάτι παραπάνω...

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Ινγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μάτος (62΄Ροντρίγκο), Εσίτι (46' Ντούγκλας Αουγκούστο), Σβαμπ, Γιαννούλης, Μουργκ (73΄Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς (73΄Τζόλης), Τσόλακ (62΄Σφιντέρσκι).

Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, Χούμποτσαν, Λούφτνερ, Λανγκ, Λέσιακς, Βίτορ Γκόμεζ, Τζιόνης, Τζόρντι Γκόμεζ (76' Κούσουλος), Παπουλής (76' Ασάντε), Μποτεάκ, Ντούρις (76' Κακουλής).