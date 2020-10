Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ευρώπη: Σκληρά μέτρα για το δεύτερο κύμα της πανδημίας

Ρεκόρ κρουσμάτων σε πολλές χώρες που υιοθετούν ξανά σκληρά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Η εικόνα της πανδημίας ανά χώρα.

Σε πλήρη καραντίνα η Ιρλανδία και η Ουαλία, τα δύο τρίτα των Γάλλων υπό αυστηρούς περιορισμούς και ρεκόρ κρουσμάτων στη Γερμανία: η κατάσταση είναι «σοβαρή» στην Ευρώπη, το νέο επίκεντρο της πανδημίας, όπως προειδοποιούν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, η ήπειρος ξεπέρασε σήμερα τα 8 εκατομμύρια κρούσματα και τους 256.000 θανάτους από την Covid-19.

Η Γερμανία, η οποία αποτέλεσε υπόδειγμα για την καλή διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας, την άνοιξη, κατέγραψε σχεδόν 11.300 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ. Οι θάνατοι πλησιάζουν τους 9.900.

«Η κατάσταση έχει γίνει παγκοσμίως πολύ σοβαρή», σχολίασε ο Λόταρ Βίλερ, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI). Ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν προσβλήθηκε και αυτός από τον νέο κορονοϊό.

Οι γερμανικές αρχές απαγορεύουν τις συναθροίσεις, μια περιφέρεια στον νότο έχει τεθεί σχεδόν σε καραντίνα και η προστατευτική μάσκα είναι πλέον υποχρεωτική σε ορισμένους δρόμους του Βερολίνου.

Στην Ιρλανδία, με την ελπίδα ότι η χώρα «θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα όπως πρέπει», τέθηκαν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα: όλοι οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους για έξι εβδομάδες, τα μη απολύτως αναγκαία εμπορικά καταστήματα έκλεισαν, ωστόσο τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά.

Το Δουβλίνο σήμερα έμοιαζε με πόλη φάντασμα. «Είναι παράξενο και ανατριχιαστικό», είπε η Σουνίβα Ο’Φλιν, μια 57χρονη γυναίκα που κυκλοφορούσε σε έναν σχεδόν έρημο δρόμο. «Υπάρχει ξανά αυτή η αίσθηση θλίψης, αυτή η εντύπωση ότι η πόλη έχει εγκαταλειφθεί».

Η Ουαλία θα τεθεί με τη σειρά της σε καραντίνα δύο εβδομάδων από αύριο Παρασκευή. Στη Βρετανία, τη χώρα με τους περισσότερους νεκρούς (44.158) στην Ευρώπη, οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί αφορούν 28 εκατομμύρια ανθρώπους. Στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν κλείσει παμπ και εστιατόρια.

Στη Σλοβακία, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει μερική καραντίνα για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από το Σάββατο και να κλείσει όλα τα σχολεία (εκτός από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού) από την Δευτέρα μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Οι κάτοικοι θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να εργαστούν, να κάνουν ψώνια ή για μια βόλτα στο ύπαιθρο, αλλά σε κοντινές αποστάσεις.

Στη Γαλλία, όπου σήμερα ανακοινώθηκε αριθμός ρεκόρ 41.622 νέων κρουσμάτων μέσα σε ένα 24ωρο, η κυβέρνηση παρέτεινε για έξι εβδομάδες τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας (από τις 9 μέχρι τις 6 το πρωί) που από το Σάββατο θα αφορά τα δύο τρίτα των Γάλλων, δηλαδή περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι σκληρές και οι νοσοκομειακές υπηρεσίες μας θα δοκιμαστούν σκληρά», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, προβλέποντας ότι τον Νοέμβριο θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. «Όλη η Ευρώπη φλέγεται», σχολίασε ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Η Τσεχία, που καταγράφει μακράν το μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων και θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, από σήμερα επέβαλε μερική καραντίνα μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου: περιορίζονται οι μετακινήσεις και οι επαφές, κλείνουν όλα τα μη απολύτως αναγκαία καταστήματα και υπηρεσίες.

Το Βέλγιο επέλεξε τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας ενώ κλείνει καφετέριες και εστιατόρια για έναν μήνα. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «χειρότερη» σε σύγκριση με την άνοιξη. Η υπουργός Εξωτερικών Σοφί Βιλμές, που προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό, νοσηλεύεται στην εντατική.

Στη βόρεια Ιταλία, η Λομβαρδία, ο οικονομικός πνεύμονας της περιοχής, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα από σήμερα και για τρεις εβδομάδες. Αύριο θα την ακολουθήσει η Καλαβρία.

«Κουρασμένοι, μολυσμένοι, άρρωστοι»

Στη φτωχότερη χώρα της ΕΕ, τη Βουλγαρία, αποφασίστηκε σήμερα να καταστεί υποχρεωτική η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους όπου επικρατεί πολυκοσμία. Ο υπουργός Υγείας Κοσταντίν Ανγκέλοφ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ιατρικό προσωπικό: «είναι όλοι τους κουρασμένοι, πολλοί από αυτούς έχουν μολυνθεί, είναι άρρωστοι, ορισμένοι νοσηλεύονται. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

Η κατάσταση επιδεινώνεται στην Ισπανία (34.366 νεκροί), που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο κρούσματα. Οι αρχές επέβαλαν αμέσως νέους περιορισμούς, απέκλεισαν περίπου δέκα πόλεις και ορισμένες περιφέρειες.

Ρεκόρ κρουσμάτων κατέγραψαν σήμερα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης: η Δανία (760 κρούσματα), η Κροατία (1.563), η Βοσνία (999).

«Η επιδημία διασπείρεται γρήγορα σε όλη την Ευρώπη που τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο», παρατήρησε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν.

Ρεκόρ κρουσμάτων και στην Πορτογαλία όπου τρεις πόλεις του βορρά (συνολικά 150.000 άνθρωποι) θα τεθούν από αύριο σε πλήρη καραντίνα. Σε όλη τη χώρα θα απαγορευτούν οι μετακινήσεις μεταξύ κοινοτήτων στο διάστημα 30 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου, που συμπίπτει με τη γιορτή των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου σε όλον τον κόσμο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.133.136 άνθρωποι και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 41.304.000.