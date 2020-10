Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Ποιοι και πώς θα μετακινούνται μετά τις 00:25

Εξαιρετικά ολέθριο ένα lockdown στην Θεσσαλονίκη. Οι Σέρρες είναι on alert. Διευκρινήσεις Χαρδαλιά για το πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις εργαζομένων στις «κόκκινες» και «πορτοκαλί» περιοχές.

Η σταθεροποίηση των κρουσμάτων, με προοπτική τη μείωση μέσα στο επόμενο επταήμερο της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού είναι το μεγάλο «στοίχημα» και για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του μετά από σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τον πρύτανη του ΑΠΘ, στα γραφεία της ΠΚΜ.

Ο υφυπουργός συνέστησε σε όλους να εφαρμόζουν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους προς την επαρχία, ιδιαίτερα κατά το πενθήμερο που ακολουθεί και περιλαμβάνει χρονικά τον εορτασμό της Θεσσαλονίκης και την 28η Οκτωβρίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι πρόκειται για μια «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μακεδονία», αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία, ότι εάν τα μέτρα εφαρμοστούν, θα συγκρατηθεί η έξαρση των κρουσμάτων.

«Από αύριο το στοίχημα είναι ένα, να γίνει ότι είναι δυνατό έτσι ώστε να παραμείνει η κατάσταση σταθερή, να μην έχουμε περαιτέρω έξαρση του ιικού φορτίου στην ευρύτερη περιοχή» είπε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε και στη Θεσσαλονίκη να σταματήσουμε την επέκταση, την μετάδοση του ιού και να εξασφαλίσουμε ότι, υπό οποιεσδήποτε, συνθήκες δε θα περάσει η Θεσσαλονίκη σε ένα επόμενο στάδιο, το οποίο είναι ολέθριο. Ένα lockdown είναι εξαιρετικό ολέθριο για τις οικογένειες, για τις επιχειρήσεις, για όλους εκείνους τους ανθρώπους που πασχίζουν καθημερινά να εξασφαλίσουν προς το ζην».

«'Αρα, όλη μας η λογική είναι από αύριο να έχουμε πολύ στοχευμένες δειγματοληψίες, πολύ στοχευμένους ελέγχους ενεργοποίηση των πάντων και κάνω έκκληση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα» πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στις ενδεχόμενες μετακινήσεις έξω από την πόλη, ενόψει του εορταστικού τριημέρου, που με την προσθήκη του Σαββατοκύριακου γίνεται πενθήμερο, συνιστώντας μεγάλη προσοχή και αυστηρή τήρηση των προβλεπομένων.

«Προσοχή, στις όποιες μετακινήσεις ,διότι το να μεταφερθεί το ιικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή, είτε αφορά τις όμορες περιοχές, είτε οποιαδήποτε ταξίδια ,νομίζω θα είναι ολέθριο. 'Αρα, οπωσδήποτε μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις».

Ερωτώμενος για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους ο κ. Χαρδαλιάς ότι υπάρχουν όλα εκείνα τα εργαλεία, τα επιστημονικά, τα επιδημιολογικά, για να γίνονται οι απαραίτητες αξιολογήσεις της κατάστασης σε κάθε περιοχή με βάση τα στοιχεία και πρόσθεσε: «Τα τεστ είναι σαρωτικά, έχουμε φτάσει τις 24.000 τεστ». Σε σχετική ερώτηση, για το εάν η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι τέτοια που την φέρνει κοντά στο τέταρτο στάδιο «αυξημένου κινδύνου» από τον κορονοϊό απάντησε:

«Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κοντά στο κόκκινο , μόλις μπήκε στο πορτοκαλί. 'Αρα, έχουμε μπροστά μας χρόνο να κρατήσουμε σταθερά τα κρούσματα και μέσα στο επόμενο επταήμερο, εφόσον εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, να μειώνονται.

Τι είπε για τις Σέρρες

Σε ότι αφορά την κατάσταση στο νομό Σερρών ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε ότι σε αποψινή σύσκεψη στις έντεκα το βράδυ θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το ζήτημα των Σερρών, ώστε να διερευνηθούν οι συρροές, η ιχνηλάτηση, οι συνδεδεμένες επαφές για να ξεκαθαρίσει η εικόνα έξαρσης των κρουσμάτων στο νομό. «Οι Σέρρες είναι on alert. Έχουμε τεράστιο θέμα στις Σέρρες, διότι η έξαρση είναι εξαιρετικά επιθετική» .

Ποιοι και πώς θα μετακινούνται μετά τις 00:30

Για την απαγόρευση μετακίνησης από τις 00:30 μέχρι τις 05:00, διευκρίνισε ότι οι μόνες εξαιρέσεις αφορούν εργαζόμενους με πιστοποίηση εργοδοτών και με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από την «Εργάνη» και μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις θεμάτων υγείας και πρόσθεσε : «Ουδείς άλλος, θα κυκλοφορεί από τις δωδεκάμισι μέχρι τις πέντε».

Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκτός του υφυπουργού και του περιφερειάρχη , οι αντιπεριφερειάρχες Βούλα Πατουλίδου και Χρήστος Μήττας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου. Εκτάκτως, παραβρέθηκε με πρωτοβουλία του και παρενέβη ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, αναφέροντας τα δεδομένα της κατάστασης με τα κρούσματα του κορονοϊού στο δήμο του και ζητώντας οδηγίες και έγκριση για πρωτοβουλίες για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τζιτζικώστας: Είναι η ώρα τώρα να είμαστε υπεύθυνοι και να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα την έξαρση του κορονοϊού

«Είναι η ώρα τώρα να είμαστε υπεύθυνοι και να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα την έξαρση του κορονοϊού» δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τη σύσκεψη με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, στην έδρα της ΠΜΚ.

«Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, σε ότι αφορά την Κεντρική Μακεδονία, είναι προβληματική» είπε ο περιφερειάρχης και υπογράμμισε ότι στόχος τις επόμενες ημέρες είναι να αναχαιτιστεί η έξαρση της πανδημίας στην ευρύτερη περιοχή. «Έχουμε μια ευθύνη, να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας» είπε ο κ. Τζιτζικώστας, προειδοποιώντας ότι αν δε γίνει αυτό τώρα, «το επόμενο επίπεδο θα οδηγήσει και θα φέρει μέτρα πολύ επώδυνα». «Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και πάλι. Και θα τα καταφέρουμε» ανέφερε ο περιφερειάρχης.

Ζέρβας: Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της έξαρσης της πανδημίας είναι η τήρηση των μέτρων

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ανέφερε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της έξαρσης της πανδημίας είναι πολύ συγκεκριμένος, δηλαδή, η τήρηση των μέτρων τα οποία συνιστούν οι ειδικοί και πρόσθεσε:

«Μετά το πορτοκαλί υπάρχει το κόκκινο, αλλά μετά το πορτοκαλί μπορεί να υπάρξει και το κίτρινο και το πράσινο. Είναι στο χέρι όλων μας να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν».

«Έχουμε μπροστά μας κρίσιμες δεκατέσσερις μέρες» πρόσθεσε ο δήμαρχος και συνέχισε : «Αλλά η συνταγή είναι μια και πρέπει να την τηρήσουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου».

Ερωτώμενος για τους εορτασμούς της πόλης, ο κ. Ζέρβας ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή και με την Προεδρία της Δημοκρατίας για να αξιολογηθεί πως θα γίνουν οι εορτασμοί για την πόλη - μετά την ακύρωση και της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου - και πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες μέρες.

Καϊτεζίδης: Παρούσα η Αυτοδιοίκηση στον δύσκολο αγώνα

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κ. Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση έδειξε υπευθυνότητα και με τις πρωτοβουλίες της συνέδραμε τις προσπάθειες της πολιτείας σε προηγούμενες φάσεις έξαρσης της πανδημίας και το ίδιο θα κάνει και τώρα και πρόσθεσε:

«Θα μεταδώσω, αυτά τα οποία σήμερα συζητήθηκαν και στους συναδέλφους μου, στους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και θέλω να διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και την πολιτεία ότι θα είμαστε για ακόμη μια φορά, ως αυτοδιοίκηση, παρόντες σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Πιστεύω, ότι κι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε».

«Οι δήμαρχοι, σε όλη την Ελλάδα και στη Κεντρική Μακεδονία, ως υπεύθυνοι άνθρωποι έκαναν τους απαραίτητους καθαρισμούς στους δημόσιους και δημοτικούς χώρους στην παιδεία, στην εκπαίδευση» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου και σημείωσε : «Κάνω έκκληση σοβαρά και υπεύθυνα όλοι οι πολίτες και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας και να σεβαστούμε τους κανόνες, που μας υποδεικνύονται για το καλό μας».

«Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και επιστημονικά με τις μελέτες που γίνονται από την επιστημονική μας ομάδα σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ όλους αυτούς τους μήνες και με την δραματική αύξηση του ποσοστού (κορονοϊού ) στα λύματα από τις 12 Οκτωβρίου και μετά» ανέφερε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου και συνέχισε :

«Από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι χθες είμαστε στο 500% επάνω. ΤΙ σημαίνει αυτό; Απλά ότι έχουμε πολλούς ασυμπτωματικούς, πέρα από τους θετικούς, επομένως είμαστε σε μια οριακή κατάσταση. Για μας, η ουσία είναι μια. Πιστή τήρηση των μέτρων, όχι πανικός. Συνειδητή χρήση της μάσκας, συνειδητός μη συγχρωτισμός, συνειδητή απολύμανση».