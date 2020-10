Κόσμος

Ντονμέζ: το Oruc Reis θα κάνει έρευνες για δύο μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προαναγγελία συνέχισης των ερευνών από τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας.

Tην παραμονή τοu Oruc Reis για ακόμη δύο μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα συνεχίσει τις έρευνές του, γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ.

«Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνές μας, τόσο από Barbaros, όσο και από Oruc Reis. Ειδικά το Oruc Reis που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα συνεχίζει τις εργασίες του και πάλι στην δική μας υφαλοκρηπίδα νοτίως του Κας της Αττάλειας. Εκεί υπάρχουν εργασίες δύο μηνών ακόμη. Δηλαδή είμαστε το μέσο του προγράμματός μας εκεί» εξήγησε ο Τούρκος υπουργός.

Παράλληλα, δίπλα από το τουρκικό ερευνητικό πλέουν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία, τρεις φρεγάτες, ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, μία πυραυλάκατος και υποβρύχια.

Aπό το απόγευμα της Πέμπτης το Oruc Reis πλέει μακριά από τις ελληνικές ακτές, ωστόσο στις 15:30 το μεσημέρι έφτασε ακόμα και στα 10 ναυτικά μίλια από τη Ρω, την ώρα που έστριβε για να πάρει πορεία νοτιοδυτική προς την Κρήτη, σύμφωνα με το STAR.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις με την κλιμάκωση της ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Εάν οι χώρες που δημιουργούν τα προβλήματα στην περιοχή δεν αλλάξουν τις μινιμαλιστικές και εχθρικές πολιτικές τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση στα προβλήματα. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να προστατεύουμε τόσο τα δικαιώματά μας όσο και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε η Άγκυρα.

Μάλιστα, και ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι, ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες και νότια της Κρήτης.

«Εμείς λέμε ότι στη δική μας περιοχή θα κάνουμε τις έρευνες. Όπως το κάνουμε και στη Μαύρη Θάλασσα, το ίδιο θα κάνουμε κι εδώ. Είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι όποιος άλλος θέλει, η Τουρκία δεν πρόκειται να παραχωρήσει ούτε μια σπιθαμή γης, ούτε μια σταγόνα νερού, σε κανέναν» τόνισε ο Οκτάι.

Τέλος, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, επανέλαβε ότι η χώρα του είναι η εγγυήτρια δύναμη απέναντι στους Τουρκοκυπρίους.

«Εάν πολιτική λύση σημαίνει να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο περιβάλλον, θα αποδεχτείτε την ύπαρξη των Κυπρίων αδελφών μας (σ.σ: Τουρκοκυπρίων) και θα φτάσετε στην αλήθεια ακολουθώντας την κοινή λογική κι όχι αυτή που εσείς γνωρίζετε στο θέμα των θαλάσσιων δικαιοδοσιών» σημείωσε ο Τούρκος υπ. Άμυνας.