Europa League: Άδοξη ήττα για την ΑΕΚ στην Πορτογαλία

Η Ένωση "προδόθηκε" από τους επιθετικούς της κόντρα στην Μπράγκα.

Με το αριστερό μπήκε η ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League καθώς στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου ηττήθηκε στην Πορτογαλία από την Μπράγκα με 3-0.

Οι Πορτογάλοι με ηγέτη τον Βραζιλιάνο Γκαλένο (γκολ και ασίστ) σκόραραν σε καίρια χρονικά σημεία (44’ και 78’) σφραγίζοντας έτσι τη δίκαιη νίκη τους.

Πλην του ατομιστή απόψε Ολιβέιρα που σπατάλησε τις καλύτερες ευκαιρίες της ομάδας του, ο Μάρκο Λιβάγια έχασε την μπάλα και στο 2-0 και στο 3-0 με τον εξοργισμένο Καρέρα να τον κάνει αλλαγή.

Στο χειρότερο δυνατό σημείο (44’) η Μπράγκα κατάφερε να βρει δίχτυα με τον Γκαλένο να κερδίζει τον Βασιλαντωνόπουλο και να σκοράρει με το κεφάλι. Η ΑΕΚ πλήρωσε μια κακή αμυντική αντίδραση, όμως στα προηγούμενα 43 λεπτά θα μπορούσε ακόμα και να είχε προηγηθεί με την ευκαιρία του Ολιβέιρα στο 42’, σε ένα κακό ματς από τον Πορτογάλο που σπατάλησε επιθέσεις με καλές προϋποθέσεις.

Από την πλευρά της η Μπράγκα, πλην του γκολ, είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Φρανσέρτζιο στο 38’. Οι Πορτογάλοι έδωσαν ψηλό ρυθμό στο ματς με την ΑΕΚ σίγουρα να δείχνει πως δεν μπορούσε να ακολουθήσει.

Ο Τσιγκρίνσκι στο 50’ με προβολή έστειλε την μπάλα πάνω στον Ματέους από το φάουλ του Μάνταλου, με τους Πορτογάλους να απαντούν με το μακρινό σουτ του Σικέιρα στο 57’ που έβγαλε ο Τσιντώτας.

Ο Γκαλένο στο 61’ από καλή θέση σούταρε άουτ, με την Μπράγκα να παίζει σε υψηλούς ρυθμούς και στο β’ μέρος, με τον Ολιβέιρα να απαντά στις ευκαιρίες με σουτ από πλάγια θέση στο 63’.

O νεοεισελθών Χόρτα στο 72’ αστόχησε, με τον Καρέρα στο μεταξύ να έχει περάσει στο ματς τους Τάνκοβιτς και Λιβάγια. Εν τέλει το ματς «καθάρισε» πάλι ο Γκαλένο. Ο εορτάζων (έκλεισε τα 23) με ατομική ενέργεια, αφού έχασε την μπάλα ο Λιβάγια, βγήκε κατά μέτωπο, έδωσε στον Παουλίνιο κι αυτός με άψογο πλασέ έκανε το 2-0 στο 78’.

Πάλι από λάθος του Λιβάγια ξεκίνησε το 3-0 στο 88’ με τον Χόρτα να γράφει με κοντινό πλασέ το τελικό σκορ με πλασέ και τον Καρέρα να κάνει αλλαγή στην αλλαγή τον Κροάτη.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΡΑΓΚΑ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Ματέους, Εσγκάιο, Μπρούνο Βιάνα, Κάρμο, Σεκέιρα, Ρικάρντο Όρτα (90+2΄ Νοβάις), Φρανσέρζιο (84΄ Μόουρα), Αντρέ Κάστρο (90+2΄ Γκιλέρμε), Παουλίνιο, Μεντέιρος (59΄ Αντρέ Όρτα), Γκαλένο (85΄ Αλ Μουσρατι)

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι (61΄ Λιβάγια, 89΄ Μαχαίρας), Νεντελτσεάρου, Λόπες, Κρίστιτσιτς, Σάκχοφ, Μάνταλος, Ολιβέιρα, Ανσαριφάρντ (61΄ Τάνκοβιτς)