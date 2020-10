Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” με την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια απολαυστική εξομολόγηση για την ζωή και την καριέρα της σπουδαίας ακαδημαϊκού και τα σχόλια της για τα ελληνουρκικά και την Αγία Σοφία.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ.



Η Ελληνίδα Βυζαντινολόγος Ιστορικός μιλά για τα παιδικά της χρόνια και την ένταξή της στην Αντίσταση. Πώς βίωσε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και πώς απέφυγε τον θάνατο;



Οι σπουδές της, ο μεγάλος έρωτας της ζωής της και η ανάδειξή της στη θέση της πρώτης γυναίκας πρυτάνεως στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Τι λέει για την πανδημία του κορονοϊού και τι εκτιμά για την ελληνοτουρκική κρίση και τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30



#EnwpiosEnwpiw