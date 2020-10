Πολιτική

“Το Καφέ της Χαράς”: ένα μωρό αναστατώνει το Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

Σπαρταριστές καταστάσεις και απρόοπτα στην ζωή των ηρώων της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Στο 16ο επεισόδιο του «Καφέ της Χαράς», που θα προβληθεί την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1:

Ο Μάνος είναι αναστατωμένος από τα απρόσμενα νέα της εγκυμοσύνης της Αρετής.

Είναι διχασμένος ανάμεσα στον έρωτά του για την Βάλια και το καθήκον του προς το παιδί που θα γεννηθεί.

Ο Περίανδρος για να προκαταλάβει την απόφασή του ανακοινώνει σε όλο το χωριό ότι θα γίνει παππούς.

Εν τω μεταξύ η Στέλλα δέχεται επίθεση από έναν άγνωστο, αλλά ευτυχώς την κατάλληλη στιγμή εμφανίζεται ο Περίανδρος Πώποτας ως από μηχανής θεός!

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζόυς Ευείδη, Πάρης Σκαρτσολιάς, Έφη Ρασσιά, Χριστίνα Τσάφου, Φωτεινή Ντεμίρη, Κώστας Φλωκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Περικλής Λιανός, Μαίρη Ραζή, Στέλιος Γούτης, Δημήτρης Μαχαίρας, Μαριαλένα Ροζάκη, Απόστολος Καμιτσάκης, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Γιάννης Παπαθανάσης, Αντώνης Καλομοιράκης, Εύη Κολιούλη, Νίκος Τσάκωνας.

οι μικροί: Χρίστος και Κώστας Πιπεριάς – Σινανιώτης

και η Μαρία Κανελλοπούλου

Στο ρόλο της «Στέλλας» η Ζέτα Δούκα

