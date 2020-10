Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Παρασκευή με… ανατροπές και πολύ γέλιο (εικόνες)

Ξεχωριστές στιγμές στους τηλεθεατές χαρίζουν ο Φάνης και ο Νίκος, με την βοήθεια των καλεσμένων τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, θα σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και θα φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία θα απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και θα εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Αυτή την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στις 23:30, στον ΑΝΤ1, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύουν ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα, στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση και συμμετέχουν σε μια σουρεαλιστική συνέντευξη :

Νιώθουν ότι εκθέτουν υπερβολικά τη ζωή τους στα social media;

Έγινε, τελικά, σεξ στο Survivor;

Τι εκνευρίζει τον Σάκη στη Χριστίνα;

Ποιους θεωρούν τους πιο σέξι Έλληνες και ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχουν κάνει σεξ;

Θα καταφέρουν να διαφημίσουν με επιτυχία τα πιο αλλόκοτα αντικείμενα που τους δίνουν ο Φάνης και ο Νικόλας;

Αμέσως μετά ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος απαντά σε όλα τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Γιατί αρνήθηκε την πρόταση του 1 εκ. λιρών που του είχαν κάνει από την Αγγλία; Το μετάνιωσε ποτέ;

Μπόνι Τάιλερ ή Άντζελα Δημητρίου;

Τι αποκαλύπτει για τη σχέση του με τη Σαμπρίνα και τον λόγο που χώρισαν;

Πώς κατάφερε να κάνει καριέρα με αυτό το επώνυμο και ποιο του είχαν προτείνει εναλλακτικά;

Θα καταφέρει να βγει νικητής στο απόλυτο 80’s/90’s κουίζ απέναντι στον κ. Σάκη;

Ετοιμαστείτε για πολλές ανατροπές, μοναδικές ατάκες και ασταμάτητο γέλιο! Απολαύστε τα πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως δεν τα έχετε δει ποτέ πριν, να απαντούν σε καυστικές ερωτήσεις και να εκτελούν θεότρελες αποστολές γεμάτες χιούμορ και σάτιρα.

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame