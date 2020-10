Life

“Άγριες Μέλισσες”: η εγκυμοσύνη, οι νέες αφίξεις και η επιστροφή του Δούκα (εικόνες)

Νέες περιπέτειες και ανατρεπτική πλοκή στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής, δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 31

Ο Βόσκαρης σχεδιάζει να ξεφορτωθεί το «πρόβλημα» της Ελένης αλλά ο Γκούμας νιώθει ενοχές και αποφασίζει να μιλήσει. Θα μάθει η Ελένη την αλήθεια; Ο Λάμπρος τη βρίσκει σε κακά χάλια στο επισκεπτήριο αλλά η Ελένη συνεχίζει να μην του αποκαλύπτει την αλήθεια, για να τον προφυλάξει. Η Δρόσω είναι αποφασισμένη να εγκαταλείψει τον Τάκη και ν’ ακολουθήσει τον Φίλιππο, όμως, βρίσκεται μπροστά στην ευκαιρία να πάει σε μια δισκογραφική εταιρία και να τραγουδήσει. Θα την πείσει ο Τάκης, για άλλη μια φορά, να κυνηγήσει το όνειρό της; Ο Κωνσταντής εκβιάζει τον Σταματέλο για να αθωώσει τον Δούκα, ενώ ο Νικηφόρος, βλέποντας πως πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του πατέρα του, κάνει προσπάθεια να το αποτρέψει. Ποιος από τους δυο θα υπερτερήσει; Ο Άγγελος βγαίνει ραντεβού με τη Σοφούλα και της ζητάει μια ευκαιρία για να της δείξει τι αξίζει. Θα του τη δώσει;

Τρίτη 27 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 32

Η Δρόσω πλέει σε πελάγη ευτυχίας για τον δίσκο που πρόκειται να βγάλει ενώ ο Τάκης της κρύβει την πικρή αλήθεια. Απ’ την άλλη, ο Φίλιππος φαίνεται πως φεύγει μια για πάντα απ’ τη ζωή τους. Οι συνεχείς εντάσεις στο σπίτι των Σεβαστών επηρεάζουν τη σχέση της Ασημίνας και του Νικηφόρου, που οδεύει μέρα με τη μέρα σε τέλμα. Ο Μελέτης καταφθάνει στο Παρίσι ενώ η Πηνελόπη απορρίπτει ακόμα ένα «προξενιό», όμως, ένας γοητευτικός άντρας θα μπει τυχαία στη ζωή της όπως τυχαία θα μπει και στη ζωή του Δούκα, φέρνοντας ίσως την πολυπόθητη επιστροφή του. Ο Μιλτιάδης ενημερώνεται για την απόφαση της επιτροπής. Θα καταφέρει αυτή τη φορά να γυρίσει στη παλιά του ζωή; Η Φωτεινή αποκαλύπτει στην Ελένη, την εγκυμοσύνη της και προσπαθεί να την πείσει, να κρατήσει αυτό το μωρό, ως απόδειξη για τον εφιάλτη που ζει στα χέρια του Βόσκαρη ενώ ο Γκούμας θα της δώσει μια λύση προκειμένου να τα καταφέρει. Θα πεισθεί η Ελένη να κρατήσει ένα μωρό για να γλιτώσει απ’ το μαρτύριό της ή θ’ ακολουθήσει το σχέδιο του Βόσκαρη να τερματίσει κρυφά την εγκυμοσύνη;

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 33

Η Ελένη καταφέρνει, προς το παρόν, ν’ αποφύγει την έκτρωση αλλά ο Βόσκαρης δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα. Η Ασημίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς ο μικρός Σέργιος ανακαλύπτει ένα ένοχο μυστικό της οικογένειας. Ο καινούριος εισαγγελέας για την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης, Αλέξης Γραμματικός, επισκέπτεται με άγριες διαθέσεις το Διαφάνι και τα προβλήματα του Δούκα κάθε άλλο παρά τελειώνουν.

Παράλληλα ο Δούκας πληροφορείται την άφιξη ενός άντρα στο Διαφάνι που θ’ αναζωπυρώσει τη χρόνια κόντρα τους. Η Ανέτ μάταια προσπαθεί να κάνει ευχάριστη την παραμονή του Μελέτη στο Παρίσι. Όμως, η επίσκεψη μιας νεαρής κοπέλας και φίλης της Ανέτ ίσως βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι πράξεις του Βόσκαρη φαίνεται να γυρνάνε εναντίον του και το τέλος της τυραννίας του ίσως να είναι κοντά.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 34

Η Ελένη, συντετριμμένη από την αποτρόπαια πράξη του Βόσκαρη, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της. Τι θα κάνει όταν θα έρθει ο Επιθεωρητής Καρέλης να την εξετάσει; Θα αποκαλύψει την αλήθεια για τον διευθυντή των φυλακών; Η έλευση του νέου εισαγγελέα στο Διαφάνι έχει προκαλέσει ανησυχία στο σπίτι των Σεβαστών, αλλά και στον Τόλλια, που βλέπει να πλησιάζει η ώρα της δίκης. Θα δεχτεί ο Νικηφόρος να συμμαχήσουν, ώστε να βρεθεί ο Δούκας; Η Δρόσω θέλει να εγκαταλείψει τη «Χαβάη» πιστεύοντας πως θα βγάλει δίσκο, παρά τις προειδοποιήσεις της Μαντάμ Κούλας ότι ο Τάκης δεν είναι αξιόπιστος. Η Ασημίνα βλέπει πως πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να αποκαλύψει στον μικρό Σέργιο την αλήθεια για την Ελένη διαφορετικά η Μυρσίνη θα την προλάβει. Ο Λάμπρος και η Βιολέτα υποδέχονται, επιτέλους, τον Μιλτιάδη στο σπίτι τους αλλά σύντομα καταλαβαίνουν πως δεν είναι ο Μιλτιάδης που ήξεραν. Ο δολοφόνος, όμως, πάντα γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 35

Η Ελένη είναι αποφασισμένη να πάει σε άλλη φυλακή, με τη βοήθεια της Φωτεινής. Ο Μιλτιάδης αποκαλύπτει στον εμβρόντητο παπα-Γρηγόρη, την πραγματική αιτία όσων του συμβαίνουν. Ο Μελέτης γνωρίζεται καλύτερα με την Ανέτ και τη ζωή της στο Παρίσι αλλά το θέμα της Πηνελόπης εξακολουθεί να είναι αγκάθι ανάμεσά τους. Ο ερχομός του Μπάμπη θα φέρει τα πάνω κάτω στην ήρεμη οικογενειακή ζωή της Ουρανίας και του Κυριάκου, καθώς απ’ ότι φαίνεται ήρθε για να μείνει. Ο Προύσαλης παρασύρεται από τον ενθουσιασμό του Άγγελου και οργανώνουν σχέδιο εντοπισμού του Δούκα. Ο Γραμματικός όμως θα αναγκαστεί ν’ αλλάξει τις αποφάσεις του καθώς ο Σταματέλος γνωρίζει πολλές κρυφές λεπτομέρειες για το παρελθόν του. Και ο Νικηφόρος, όμως, αποφασίζει να αναλάβει δράση και ν’ ακολουθήσει τον Κωνσταντή για να βρει την κρυψώνα του πατέρα του. Ο Δούκας νιώθει, για πρώτη φορά, αδύναμος από τον πόνο που νιώθει στο στήθος και παίρνει τη δύσκολη απόφαση να κατέβει στο χωριό για βοήθεια. Ο κλοιός γύρω του στενεύει. Ποιος θα είναι αυτός που θα τον ανακαλύψει;

