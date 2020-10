Κοινωνία

Δικηγόρος Παππά στον ΑΝΤ1: Αυτήν τη στιγμή, δεν θα εμφανιστεί (βίντεο)

Ο δικηγόρος του καταδικασθέντος της Χρυσής Αυγής, του μοναδικού που δεν έχει εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών μιλά στο «Καλημέρα Ελλάδα».

«Δεν έχω επικοινωνήσει από χθες», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα ο δικηγόρος υπεράσπισης του εξαφανισμένου καταδικασθέντος ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Χρήστου Παππά.

Ο «υπαρχηγός» της Χρυσής Αυγής είναι άφαντος, καθώς δεν εντοπίστηκε σε έρευνες που έκαναν αστυνομικοί στις δηλωθείσες κατοικίες του σε Αθήνα και Ιωάννινα, ενώ δεν έχει εμφανιστεί ούτε αυτοβούλως. Εκτός του Γιάννη Λαγού, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Παππάς είναι ο μόνος καταδικασθέντας που δεν έχει εμφανιστεί.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, Περικλής Σταυριανάκης, μίλησε μαζί του χθες τελευταία φορά και μεταφέρει «αυτά που του είπε». «Η δική μου επικοινωνία μαζί του είναι επικίνδυνη γιατί μπορεί να βρεθεί πού είναι», σημείωσε σχετικά ο δικηγόρος.

Σχετικά με τις προσθέσεις του εντολέα του, είπε πως «αυτήν τη στιγμή η πρόθεσή του είναι να μην εμφανιστεί» και το σκεπτικό της πρόθεσης είναι:

«Είναι σωστό να εκτίσω ολόκληρη την ποινή χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη ποινή χωρίς την απόφαση του Εφετείου; Αν μετά από πέντε χρόνια φυλάκισης, μου πει κάποιος είσαι αθώος, τότε τι γίνεται;».