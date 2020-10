Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή οι καταδικασθέντες

Υπό κράτηση οι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής. Σε ποιες φυλακές θα μεταφερθούν.

Στη ΓΑΔΑ κρατούνται οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες της Χρυσής Αυγής. Με τη σύλληψη του Γιώργου Ρουπακιά, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώθηκαν οι μεταφορές των μελών της ηγεσίας αλλά και των στελεχών της Χρυσής Αυγής.

Πλέον, από τους 39 καταδικασθέντες, οι 37 οδηγούνται στις φυλακές, εκτός του Χρήστου Παππά, ο οποίος γνωστοποίησε μέσω του δικηγόρου του ότι δεν προτίθεται να εμφανιστεί και του Γιάννη Λαγού, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες και θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι χρυσαυγίτες θα μεταφερθούν από σήμερα στις φυλακές του Μαλανδρίνου, του Δομοκού και των Τρικάλων, ενώ πριν μπουν στους θαλάμους του θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο της καραντίνας λόγω της πανδημίας του covid-19. Δηλαδή θα τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών προς αποφυγή τυχόν κρούσματος κορονοϊού, και στην συνέχεια θα μεταφερθούν σε κελιά με άλλους κρατούμενους ή μόνοι τους.