Κόσμος

Κατεχόμενα: Ορκίζεται ο Ερσίν Τατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά του ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.

Ο νέος ηγέτης των κατεχομένων, Ερσίν Τατάρ, αναλαμβάνει σήμερα (Παρασκευή (23/10) καθήκοντα, ενώ σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά μέσα θα πραγματοποιηθεί ειδική «τελετή ορκωμοσίας».

Σε αυτήν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τα κατεχόμενα, αναμένεται να παραστεί ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, προκειμένου να συγχαρεί τον κ.Τατάρ, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για τις σχέσεις Τουρκίας - ψευδοκράτους και για περιφερειακά ζητήματα.

Η τελετή θα είναι κλειστή για το κοινό και τα ΜΜΕ.