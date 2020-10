Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: παρέμεινε στην 17η θέση η Ελλάδα

Φτωχή η συγκομιδή της χώρας μας στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Στην 17η θέση της UEFA παραμένει η Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Η χώρα μας πήρε βαθμό μόνο από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ και είδε τις ομάδες που μας «καταδιώκουν» να πλησιάζουν.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 17η θέση με 24000. Μια θέση πάνω από εμάς είναι η Σερβία με 24250, ενώ στην 18η θέση είναι η Ελβετία με 23475

Η Ελλάδα συνεχίζει στα Κύπελλα Ευρώπης με τρεις ομάδες, ενώ οι Ελβετοί έχουν μόλις μία ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Γιούνγκ Μπόις).