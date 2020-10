Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβολιασμός πριν από το τέλος του χρόνου στη Γερμανία

Δημοσίευμα κάνει λόγο για προετοιμασία για την έναρξη του εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας κάνει προετοιμασίες για την έναρξη εμβολιασμών κατά του νέου κορονοϊού πριν από το τέλος της χρονιάς, γράφει στο σημερινό της φύλλο η ταμπλόιντ Bild.

Το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να δημιουργήσει 60 ειδικά κέντρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια θα αποθηκεύονται στις πρέπουσες θερμοκρασίες, και ζήτησε από τις τοπικές κυβερνήσεις των 16 ομόσπονδων κρατιδίων να το ενημερώσουν πού θα εγκατασταθούν ως τη 10η Νοεμβρίου, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς να διευκρινίζει ποιες είναι οι πηγές της.

Κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν — διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί και ο ίδιος από τον κορονοϊό προχθές Τετάρτη — επισήμανε ότι η γερμανική εταιρεία BioNTech πλησιάζει στο να εξασφαλίσει έγκριση ενός εμβολίου από τους εποπτικούς φορείς, κατά το δημοσίευμα της Μπιλτ, η οποία επικαλείται πρόσωπα που συμμετείχαν.

Η BioNTech αναπτύσσει εμβόλιο εναντίον του SARS-CoV-2 σε συνεργασία με την Pfizer Inc.

Ερωτηθείς πότε αναμένει ότι θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί, ο Σπαν απάντησε «αυτό θα μπορούσε να γίνει πριν από το τέλος του έτους», ανέφεραν συμμετέχοντες, κατά την εφημερίδα.

Τον περασμένο μήνα η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να διατεθεί χρηματοδότηση 745 εκατομμυρίων δολαρίων στις εταιρείες βιοτεχνολογίας BioNTech και CureVac για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εμβολίων εναντίον του κορονοϊού και να αυξηθεί η δυνατότητα της χώρας να παράγει εμβόλια.

Την Τρίτη, οι Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν την συνδυασμένη έναρξη στην Ιαπωνία των φάσεων 1 και 2 των κλινικών δοκιμών του υποψηφίου εμβολίου τους εναντίον του κορονοϊού, που βασίζεται στο λεγόμενο αγγελιοφόρο ριβοζονουκλεϊκό οξύ (mRNA).

Τα πρώτα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ ενδέχεται να είναι γνωστά ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Η εξάπλωση του κορονοϊού στη Γερμανία επιταχύνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 10.000 — ανήλθαν σε 11.287 — σε 24 ώρες. Συνολικά, η χώρα έχει καταγράψει 392.049 μολύνσεις και 9.905 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.