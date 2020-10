Κόσμος

Μπάιντεν: αιχμές για την πολιτική του Τραμπ απέναντι σε Κίνα και Βόρεια Κορέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συνέκρινε την πολιτική του Τραμπ με την πολιτική ανοχής των συμμάχων απέναντι στον Χίτλερ!

Μετά το τέλος της δεύτερης και τελευταίας τηλεμαχίας των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ, η συντονίστρια τη χαρακτήρισε «δυνατή» αναμέτρηση, έκανε λόγο περί ενός «φανταστικού» ντιμπέιτ.

Η συζήτηση έγινε — κατά το μεγαλύτερο μέρος της — σε πιο πολιτισμένο τόνο από την πρώτη εκπομπή, η σίγαση των μικροφώνων δεν χρειάστηκε, έγιναν πολύ λιγότερες διακοπές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανώς κατέβαλε προσπάθεια να παραμείνει ευγενικός στο πρώτο στάδιο της εκπομπής, φθάνοντας στο σημείο να συγχαρεί την Κρίστεν Γουέλκερ για τον τρόπο που συντόνιζε.

Κατόπιν πάντως ο Τραμπ δεν άντεξε, επέστρεψε στις συνήθειές του, αποσπώντας τον λόγο από την παρουσιάστρια ή χλευάζοντας τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν καθώς μίλαγε.

Πάντως η συζήτηση πήγε βαθύτερα από το πρώτο ντιμπέιτ, αυτό που έμεινε στο οποίο ήταν το ακατάσχετο υβρεολόγιο, οι φωνασκίες, η κακοφωνία.

Στο σκέλος της για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Μπάιντεν καταφέρθηκε εναντίον του Τραμπ διότι κατ’ αυτόν ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της Βόρειας Κορέας — αναφερόμενος στην αρχική στάση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έναντι του Αδόλφου Χίτλερ και της Γερμανίας του Γ΄ Ράιχ.

«Το να έχεις καλή σχέση με τους ηγέτες άλλων χωρών είναι καλό πράγμα», αντέταξε ο Τραμπ, ο οποίος αυτοεπαινέθηκε διότι αποφεύχθηκε ο κίνδυνος σύρραξης με τη Βόρεια Κορέα χάρη στις προσπάθειές του.

«Αυτό είναι σαν να λες πως είχα καλή σχέση με τον Χίτλερ προτού να αρχίσει η εισβολή» των ναζιστικών στρατευμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πέταξε ο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ είπε πως παρέλαβε «ένα χάλι» από την προηγούμενη κυβέρνηση ως προς τη σχέση της χώρας του με την Πιονγκγιάνγκ.

«Αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη περίοδος, οι πρώτοι τρεις μήνες της προεδρίας μου, πριν βάλουμε τα πράγματα λιγάκι σε μια σειρά», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν, ερωτηθείς αν θα συναντούσε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, απάντησε πως θα το έκανε μόνο εάν ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας δεσμευόταν εκ των προτέρων ότι θα απεμπολήσει το βορειοκορεάτικο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Εξάλλου, διαβεβαίωσε πως θα πιέσει την Κίνα ώστε να «ενεργεί βάσει των διεθνών κανόνων».

Ο Τραμπ θύμισε ότι εκείνος εφάρμοσε πιο σκληρή πολιτική έναντι της Κίνας, ιδίως κηρύσσοντάς της εμπορικό πόλεμο.