Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Κυρώσεις στο Ιράν για απόπειρα παρέμβασης

Γιατί κατηγορούν το Ιράν οι ΗΠΑ ότι επιχείρησε να παρέμβει στη διαδικασία.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες Πέμπτη κυρώσεις στους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν, καθώς και εναντίον ιρανικών μέσων ενημέρωσης για “απόπειρα παρέμβασης” στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

“Το ιρανικό καθεστώς στοχοθέτησε την εκλογική διαδικασία των ΗΠΑ με επονείδιστες απόπειρες να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των ψηφοφόρων διαδίδοντας παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου και διεξάγοντας κακόβουλες επιχειρήσεις για να τους παρασύρουν”, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομίας.

“Οντότητες της ιρανικής κυβέρνησης, που προσποιούνταν τα μέσα ενημέρωσης, στοχοθέτησαν τις ΗΠΑ προκειμένου να υπονομεύσουν την αμερικανική, δημοκρατική διαδικασία”, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν ανέφερε κάποια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ των κυρώσεων αυτών και των καταγγελιών που διατύπωσε την Τετάρτη το απόγευμα ο διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ. Αυτός κατηγόρησε το Ιράν ότι απέκτησε δεδομένα Αμερικανών ψηφοφόρων και τους έστειλε μέιλ με στόχο “να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους, να υποκινήσει κοινωνικές ταραχές και να βλάψει” τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι υποψήφιος για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Η Τεχεράνη απέρριψε αυτές τις κατηγορίες.