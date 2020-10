Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Όλοι έχουμε ευθύνη για τον κορονοϊό, όχι μόνο οι νέοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής του ΑΠΘ μιλά για την αύξηση των κρουσμάτων, την αλματώδη αύξηση των στοιχείων κορονοϊού στα λύματα της πόλης και τη σημαντικότητα των τεστ.