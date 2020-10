Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής για κορονοϊό: τα όσα είδαμε είναι προοίμιο, τα δύσκολα είναι μπροστά μας

Το επόμενο εξάμηνο θα είναι πολύ δύσκολο και λόγω καιρικών συνθηκών, προέβλεψε ο καθηγητής μικροβιολογίας.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αθανάσιος Τσακρής, υπογράμμισε ότι σε ότι αφορά τον κορονοϊό, τα δύσκολα είναι μπροστά μας και τα όσα είδαμε έως τώρα για το επιδημικό κύμα στη χώρα μας είναι απλώς το προοίμιο.

Συμπλήρωσε δε πως το κρύο και γενικότερα η μεταβολή των καιρικών συνθηκών, ευνοούν την εξάπλωση του κορονοϊού.

Όπως είπε, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», οι επόμενοι μήνες κυρίως από Νοέμβριο έως Απρίλιο είναι αρκετά δύσκολο διάστημα, καθώς τότε παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων.

Ο κ. Τσακρής, τόνισε ότι υπάρχει όμως τρόπος να προστατευθούμε και αυτός είναι η σωστή χρήση μάσκας αλλά και τα περισσότερα τεστ στην κοινότητα όπου δείχνουν το επιδημιολογικό φορτίο.

Όπως είπε, πλέον έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία από ότι στην αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, αλλά και περισσότερες μελέτες κυρίως από την Ασία για το πως μπορούμε να προφυλαχθούμε.