Κοινωνία

Άφαντος ο Παππάς – Πότε “χάθηκε”

Άκαρπος ο πρώτος γύρος ερευνών για τον εντοπισμό του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής.

Σε πέντε σπίτια, μεταξύ των οποίων το δικό του στου Παπάγου, οικογενειακό στα Νέα Λιόσια και τρία ακόμα σε Αθήνα και Ιωάννινα, τα οποία ο ίδιος είχε δηλώσει στις Αρχές, έχουν κάνει έρευνες οι αστυνομικοί, για να εντοπίσουν τον Χρήστο Παππά, ο οποίος όμως παραμένει άφαντος.

Ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ότι δεν προτίθεται να εμφανιστεί πριν από την εκδίκαση της υπόθεσής του στο Εφετείο, ενώ όπως είπε ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1, επικοινώνησε μαζί του χθες τηλεφωνικά και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του, υπό το φόβο του εντοπισμού του.

Στο ίδιο «μοτίβο» φαίνεται πως κινείται και ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, αλλά και η οικογένειά του, αφού δεν υπάρχει καμία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, με τα τηλέφωνά τους να παρακολουθούνται από τις Αρχές.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Παππάς, είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στο ΑΤ Παπάγου, στην περιοχή του, την 1η Οκτωβρίου για την τακτική του παρουσία, στα πλαίσια της αναστολής του. Έκτοτε δεν έχει θεαθεί ξανά από τις Αρχές, που εκπόνησαν το σχέδιο επιτήρησης των στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτωβρίου, οπότε και βγήκε η καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.

Οι υπόλοιποι 37 της Χρυσής Αυγής πρόκειται να οδηγηθούν σε τρεις διαφορετικές φυλακές της περιφέρειας εντός της ημέρας, ενώ ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός παραμένει στις Βρυξέλλες και προτίθεται να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.