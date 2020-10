Οικονομία

Παππάς για Πτωχευτικό Κώδικα: νομοσχέδιο οικονομικής γενοκτονίας και απάνθρωπο

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως πρόκειται για το χειρότερο νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τον Πτωχευτικό Κώδικα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, δήλωσε πως «πρόκειται για ένα νομοσχέδιο οικονομικής γενοκτονίας και απάνθρωπο που επιταχύνει την ύφεση», σημειώνοντας παράλληλα ότι πολλοί άνθρωποι θα χάσουν την πρώτη τους κατοικία.

Μιλώντας στο «Θέμα 104.6», είπε ότι είναι το χειρότερο νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που καταργεί κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, ταυτίζοντας τα φυσικά πρόσωπα με εταιρείες. «Είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη αυτή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μόνο φορείς από τις τράπεζες στήριξαν την πρόταση στις αρμόδιες επιτροπές υπογράμμισε ο κ. Παππάς λέγοντας, ότι οι κοινωνικοί φορείς επεσήμαναν τους κινδύνους που εγκυμονεί αφού κινδυνεύουν να κλείσουν επιχειρήσεις και διευκολύνει, όπως είπε ο κ .Παππάς, την πτώχευση εταιρειών, λύνει συμβάσεις εργασίας χωρίς άλλη κουβέντα στους εργαζόμενους πολλαπλασιάζοντας τις χαμένες θέσεις εργασίας.