Κοινωνία

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: ανοίγουν δεκάδες νέους τάφους για τα θύματα (εικόνες)

Ο νέος χώρος στο κοιμητήριο Ευόσμου θα πληροί ειδικά κριτήρια.

Μακάβρια προληπτικά μέτρα λαμβάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή τη σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του δεύτερου κύματος του κορονοϊού και την έκρηξη κρουσμάτων στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Thesstoday.gr, από τις αρχές της εβδομάδας η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με τον Σύνδεσμο Κοιμητηρίων στον Εύοσμο, προκειμένου να δημιουργηθεί ακόμη ένας χώρος ταφής ατόμων που ενδεχομένως θα φύγουν από τη ζωή λόγω της νόσου, ανάλογο με εκείνον στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη, που λειτουργεί από τον Μάρτιο.

Ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αβαρλής, μιλώντας στο ThessToday.gr τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί και νέος χώρος ταφής των θυμάτων λόγω του κορονοϊού, «καθώς η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και δεν ξέρουμε τι αριθμούς θα αφήσει πίσω της η “μαύρη λίστα”».

Ο χώρος που αναμένεται να δημιουργηθεί το προσεχές διάστημα στον Εύοσμο θα πληροί παρόμοια κριτήρια όπως της Θέρμης, δηλαδή θα είναι απομονωμένος, μακριά από τους λοιπούς τάφους, η ταφή θα έχει διάρκεια δέκα χρόνων, ενώ η μεταφορά των θυμάτων θα γίνεται μέσα σε σφραγισμένα φέρετρα τα οποία θα είναι τυλιγμένα με διπλό ειδικό νάιλον, ενώ αντίστοιχη ειδική φόρμα θα φορούν και οι νεκροί.

Ο κ. Αβαρλής πρόσθεσε μάλιστα, πως ο δήμος Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκε άμεσα όπως και τον Μάρτιο, κάτι που επιβεβαιώνεται από τους πρόσφατα σκαμμένους τάφους στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Μέχρι στιγμής, μετρούν 40 ταφές λόγω κορονοϊού στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχουν 40 ανοιχτοί και ο δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη 50, σχεδιάζοντας παράλληλα και τον νέο χώρο στον Εύοσμο.

Σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο κ. Αβαρλής υποστήριξε ότι η λήψη αυστηρών μέτρων μπορεί να βοηθήσει τη «δραματική» όπως χαρακτήρισε κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, κάτι που άλλωστε ανακοίνωσε ήδη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Πέμπτης.