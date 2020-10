Παράξενα

Εισβολή ρακούν σε τράπεζα (εικόνες)

Πρωτότυποι εισβολείς καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας, σημαίνοντας συναγερμό.

Μία πρωτοφανής «εισβολή» έγινε σε τράπεζα στην Καλιφόρνια, όπου δύο ρακούν μπήκαν μέσα από τον εξαερισμό, πέφτοντας από το ταβάνι στο πάτωμα του υποκαταστήματος.

Τα ρακούν που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας, έγιναν αντιληπτά, πελάτης της τράπεζας, ενώ σήκωνε χρήματα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, τα ρακούν «βολτάρουν» στους διαδρόμους της τράπεζας και κάθονται πάνω σε γραφεία, ενώ ένα από αυτά, που φαίνεται ότι είναι ο «αρχηγός» καθοδηγεί τους υπόλοιπους μέσα στο χώρο.

Δυστυχώς, γι’αυτά, κάποιος κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία για την προστασία των ζώων.

Τα άγρια ζώα όμως, δεν ήθελαν να βγουν από την τράπεζα κι έτσι ακολούθησε δεκάλεπτο κυνηγητό μέσα στο χώρο, μέχρι να καταφέρουν οι ειδικοί να τα αιχμαλωτίσουν.

Στην έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν λασπωμένες πατημασιές σε δέντρο έξω από την τράπεζα, από το οποίο όπως φαίνεται μπήκαν στο σύστημα εξαερισμού και από εκεί στο υποκατάστημα της τράπεζας.

«Έσπασαν αρκετά μέρη του ταβανιού, ενώ οι ‘μασκοφόροι’ έριξαν κάτω χαρτιά και χτύπησαν υπολογιστές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκαν τα ίδια ούτε κατά την επιχείρηση για τη ‘σύλληψή’ τους. Από όσο έγινε γνωστό, δεν πείραξαν καθόλου τα χρήματα», σημείωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.