Κοινωνία

Κλοπή “μαμούθ” από ξενοδοχείο

Επιτήδειοι άρπαξαν τους κόπους μίας ζωής από ξενοδόχο. Εκανε ανάληψη και είχε τα χρήματα σε μαύρες σακούλες, οι οποίες έκαναν φτερά κατά τη διάρκεια της πανδημία.

Ισχυρό σοκ υπέστη ξενοδόχος στις Βόρειες Σποράδες όταν επισκέφτηκε το ξενοδοχείο του και διαπίστωσε ότι τα χρήματα που είχε μέσα σε δωμάτιο έκαναν φτερά. Άγνωστοι άρπαξαν περίπου 300.000 ευρώ σε ανύποπτη χρονική στιγμή και έγιναν καπνός, εκμεταλλευόμενοι την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ταχυδρόμος", με το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης τον περασμένο Μάρτιο ο επιχειρηματίας είχε προχωρήσει σε διαδοχικές αναλήψεις χρημάτων φοβούμενος προβλήματα με τις τράπεζες λόγω του κορονοϊού. Για να αισθάνεται ασφαλής για τη λειτουργία της επιχείρησής του ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν "σήκωσε" σταδιακά διάφορα χρηματικά ποσά, τα έβαλε σε μαύρες σακούλες και τα έκρυψε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου το οποίο φρόντισε να ασφαλίσει.



Ο ξενοδόχος δεν θέλησε να φυλάξει τα χρήματα στο σπίτι επειδή φοβόταν μην μετατραπεί η οικογένειά του σε σε στόχο και αποφάσισε να τα κρύψει στο ξενοδοχείο θεωρώντας ότι δεν θα γινόταν αντιληπτός. Αρχές Ιουλίου διαπίστωσε την απώλεια των χρημάτων και αναστατωμένος απευθύνθηκε άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού. Οι αστυνομικοί άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις από οποιονδήποτε θα μπορούσε να εμπλέκεται στην υπόθεση. Φαίνεται όμως ότι δεν γνώριζε κανείς το παραμικρό. Τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και η προανακριτική δικογραφία διαβιβάστηκε στα δικαστήρια Βόλου.