Κορονοϊός - Κικίλιας: Υπάρχουν όπλα εκτός από το lockdown

Τι θα γίνει με το εμβόλιο. Πως θα μοιραστούν στα κράτη της ΕΕ. Ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι.

«Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μία ομαδική, συλλογική προσπάθεια. Είναι μία προσπάθεια η οποία δεν γνωρίζει τείχη και δεν μπορεί να έχει κομματικούς περιορισμούς ή μικροπολιτικές στοχεύσεις. Μιλάμε για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, για μία ακόμη φορά», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στον ΣΚΑΪ.

«Υπάρχει μία αλληλουχία γενεών σε όλον τον πλανήτη, με μία πανδημία, μία τεράστια κρίση δημόσιας υγείας. Και στη χώρα μας, που τα στοιχεία είναι πολύ καλύτερα από άλλες χώρες, βλέπουμε ότι σιγά-σιγά, μπαίνοντας από το φθινόπωρο στον χειμώνα, τα δεδομένα δυσκολεύουν. Είναι λογικό ότι με την υπερμετακίνηση υπάρχει και υπερμετάδοση. Υπάρχουν οι πιο νέοι άνθρωποι, που κατά κύριο λόγο είναι ασυμπτωματικοί, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν και πρέπει να στηρίξουμε. Ας αναλογιστούμε όλοι τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας και βέβαια τι κάνει η πολιτεία. Κατά την άποψή μου, η πολιτεία και οι πολίτες είναι ένα, και αυτό πρέπει το καταλάβουν όλοι», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ σημαντική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε τους επόμενους μήνες, μέχρι η επιστήμη να μας βοηθήσει με ένα εμβόλιο, με ένα φάρμακο που δεν είναι μακριά. «Και αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε όλοι μαζί», τόνισε.

Όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα, είπε ότι αυτά είναι «λελογισμένα, ανάλογα με την κοινωνία, το πώς πορεύεται και τις ανάγκες της και, πάνω από όλα, με τα δεδομένα της δημόσιας υγείας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Οι χώρες, στις οποίες έπαψε να πορεύεται η κοινωνία μαζί με την οργανωμένη πολιτεία, οδηγήθηκαν κυριολεκτικά σε καταστροφή».

"Η αντιμετώπιση της πανδημίας μάς αφορά όλους, δεν είναι θέμα κομματικό ή παραταξιακό"

«Σχετικά με τη συμπεριφορά των συναδέλφων χθες στη Βουλή και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πανδημία, εξήγησα ότι με ξεπερνά και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι κάτι κομματικό, παραταξιακό, ότι έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΚΙΝΑΛ ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες, ο κ. Τσίπρας κατέθεσε πρόταση μομφής και αναφέρθηκε και στην πανδημία, στο ΕΣΥ και στο αν είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι εύλογο ένας πολιτικός αρχηγός, και δη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θέτει ερωτήματα. Οι συνάδελφοί μου της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν με άφησαν να απαντήσω για τα στοιχεία της πανδημίας, που ενδιαφέρουν όλους μας. Δεν καταδέχθηκαν να ακούσουν αυτήν την ενημέρωση ούτε για πέντε λεπτά. Νομίζω ότι προκαλεί προβληματισμό και σκεπτικισμό, για το πώς αντιλαμβανόμαστε όλοι μας το θέμα αυτής της δημόσιας υγείας και το πώς συμπεριφερόμαστε μέσα στον κορονοϊό. Είναι ένα θέμα, το οποίο μάς αφορά όλους και πρέπει όλοι να ενωθούμε σε αυτήν την προσπάθεια», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας.

"Η Ελλάδα 121η σε κρούσματα ανά 1 εκατ. πληθυσμού"

Όπως είπε ο υπουργός, είμαστε η 121η χώρα στον κόσμο σε κρούσματα ανά 1.000.000 κατοίκους και η 101η χώρα σε θανάτους ανά 1.000.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, «χθες είχαμε στη Γαλλία 41.622 κρούσματα και 162 θανάτους, στην Ισπανία 20.986 κρούσματα και 155 θανάτους, στη Μεγάλη Βρετανία 21.242 κρούσματα και 189 θανάτους, στην Πολωνία 12.107 κρούσματα και 168 θανάτους, στην Τσεχία 14.000 κρούσματα και 106 θανάτους, στην Ουκρανία 7.000 κρούσματα και 116 θανάτους και στη χώρα μας, 882 κρούσματα και -δυστυχώς- 15 θανάτους και συνολικά από την αρχή της πανδημίας 28.217 κρούσματα και 549 συμπολίτες μας που χάθηκαν», συμπλήρωσε.

"Έχουμε αρκετά όπλα στη φαρέτρα μας"

«Έχουμε αρκετά όπλα στη φαρέτρα μας. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της κατανόησης των μέτρων, υπάρχει ο υγειονομικός χάρτης. Ανάλογα σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε, οδηγούμαστε και σε ανάλογα μέτρα. Το μέτρο των τοπικών lockdown κανείς δεν μπορεί να το βγάλει από το τραπέζι. Βλέπω με πολύ μεγάλο προβληματισμό ότι η μία μετά την άλλη, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και παγκοσμίως, προχωρούν σε τοπικά lockdown, καθώς δυσκολεύει στο δεύτερο κύμα αυτή η παγκόσμια υγειονομική κρίση», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Επίσης, υποστήριξε ότι εάν φοράμε μάσκα, εάν τηρούμε τους κανόνες και εάν βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες και προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας που αγαπάμε και νοιαζόμαστε, τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα.

«Τα λελογισμένα μέτρα που πήραμε μέχρι τώρα και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που τα εφάρμοσαν, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, οδήγησαν στον περιορισμό των κρουσμάτων έναντι άλλων χωρών. Βοήθησαν να "φρενάρει" ο ιός και να περιοριστεί, σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε παγκοσμίως. Οφείλει κανείς να το συγκρίνει, γιατί δείχνει την επικινδυνότητα του ιού, το ότι μεταδίδεται και από ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, για αυτό είναι πολύ επικίνδυνος, και τη ζημιά που μπορεί να κάνει σε ζωτικά όργανά μας και την απειλή για την ανθρώπινη ζωή», παρατήρησε.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με ψυχραιμία, με προσοχή, χωρίς να προτρέχουμε και χωρίς να βιαζόμαστε, παίρνοντας πάντα την κοινή συνισταμένη των απόψεών της Επιτροπής. «Έχουμε κορυφαίους, εξαιρετικούς επιστήμονες, τους καλύτερους των καλυτέρων, τους οποίους σέβομαι και τιμώ, για αυτό και έφτιαξα αυτήν την Επιτροπή. Ο καθένας έχει την άποψή του, πολλοί την εκφέρουν και δημοσίως. Δεν ταυτίζονται απολύτως οι απόψεις και αυτό είναι λογικό και θεμιτό όταν βάζεις 31 ανθρώπους μέσα σε μία Επιτροπή. Η κοινή συνισταμένη των απόψεών τους, και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και η μαγεία αυτής της Επιτροπής, είναι τελικά η εισήγηση που κάνουν οι επιστήμονές μας στην κυβέρνηση», σημείωσε.

"Αξίζει να παλέψουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία μέχρι να έρθει το εμβόλιο "

«Αξίζει να παλέψουμε σαν κοινωνία, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να πάμε χέρι-χέρι σε αυτήν την προσπάθεια, μέχρι να έρθει το εμβόλιο και να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε μία μερική κανονικότητα. Αξίζει τον κόπο να παλέψουμε όλοι μαζί για αυτόν τον σκοπό. Δεν με ενδιαφέρει το κομματικό, δεν με ενδιαφέρουν τα credits στην κυβέρνηση ή η κριτική στην αντιπολίτευση. Με ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μου και είμαι ταγμένος στο να υπηρετήσω αυτόν το σκοπό. Να σώσουμε έστω και μία ανθρώπινη ζωή», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Όπως πρόσθεσε, γίνεται μία παγκόσμια προσπάθεια, ένα παγκόσμιο ράλι -τεχνολογίας και επιστήμης- των εταιρειών για να μπορέσουν να φτάσουν στη φάση 3 και 4 του εμβολίου, να πάρουν άδεια, με όλους τους κανόνες ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εμβόλιο.

«Η πληροφόρηση που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως χώρα, από κορυφαίες εταιρείες που τρέχουν τα εμβόλιά τους στη φάση 3 είναι ότι μπορούμε να έχουμε θετικά νέα στο τέλος της χρονιάς ή στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Άρα, λοιπόν, η μερική επιστροφή στην κανονικότητα θα έρθει με τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους υγειονομικούς πρώτα και να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας και για την COVID. Οι παραγγελίες γίνονται από την ΕΕ με αλγόριθμο ανάλογα με το ποσοστό των κατοίκων της κάθε χώρας. Θα μοιραστούν τα εμβόλια την ίδια χρονική στιγμή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, την ίδια εποχή που θα πάρουμε εμείς το εμβόλιο, θα το πάρουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και όλα τα κράτη-μέλη», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας.

"Η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους μεταφράζεται στην αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας"

«Δεν σχολιάζω θέματα πίστης. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τις αποφάσεις της οργανωμένης πολιτείας, αυτές έχουν ληφθεί σε συνεργασία με την εκκλησία, οι οποίες και εφαρμόζονται. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους. Και η αγάπη αυτή σημαίνει και μεταφράζεται στο να έχουμε αλληλεγγύη και να προστατεύουμε τους συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Η έκκληση προς όλους, ανεξαιρέτως, είναι να αγαπάμε τον διπλανό μας, να τον προστατεύουμε και να νοιαζόμαστε για αυτόν. Είναι σίγουρο ότι έτσι θα τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα ως κοινωνία», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.