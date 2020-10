Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Σε ποιες φυλακές θα εκτίσουν τις ποινές τους οι καταδικασθέντες

Κινητικότητα στην ΓΑΔΑ ενόψει της μεταγωγής τους. Δρακόντεια τα μέτρα ασφααλείας. Άφαντος ο Παππάς. Στις Βρυξέλλες ο Λαγός.

Ξεκινά εντός ολίγου η μεταγωγή των 37 της Χρυσής Αυγής προς τρεις διαφορετικές φυλακές της περιφέρειας.

Η πλειονότητα, περίπου 30 άτομα, των καταδικασθέντων για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μεταφέρεται στις φυλακές Δομοκού, και οι υπόλοιποι στις φυλακές Τρικάλων.

Συγκεκριμένα στις φυλακές του Δομοκού θα πάνε 22 άτομα. Στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα θα μεταφερθεί μια πρώην αστυνομικός και στο Μαλανδρίνο ο Καζατζόγλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρελήφθη από το μεταγωγών ο Καζατζόγλου, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο ο Ρουπακιάς να μην μεταφερθεί στο Μαλανδρίνο, αλλά σε άλλη φυλακή.

Οι καταδικασθέντες δεν μετέβησαν στο Εφετείο για να παραλάβουν τα φυλακιστήριά τους, τα οποία μετέφερε στη ΓΑΔΑ αστυνομικός, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Για τον ίδιο λόγο, αναμένεται να παραμείνουν σε 14ήμερη καραντίνα, όταν φτάσουν στα σωφρονιστικά καταστήματα, προτού μπουν στα κελιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε ξεχωριστά κελιά ο καθένας - σε αυτά που κρατούνταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη - και θα προαυλίζονται σε διαφορετικούς χώρους και σε ξεχωριστές ώρες.

Οι 35 από τους 37 καταδικασθέντες διανυκτέρευσαν στη γυναικεία πτέρυγα του 7ου ορόφου της ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 κρατήθηκαν όλοι μαζί στο ίδιο κελί, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα ούτε κατά τον έλεγχο που τους έγινε.

Ένας κρατήθηκε στη Θεσσαλονίκη κι ένας ακόμα στην Κέρκυρα.

Την ίδια ώρα, άφαντος παραμένει ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος διαμηνύει μέσω του δικηγόρου του ότι δε θα παραδοθεί μέχρι το Εφετείο. Οι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει πέντε χώρους, σπίτια και μοναστήρια, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν μέχρι τώρα.

Εντός της ημέρας αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του Αρείου Πάγου, το απόσπασμα της απόφασης του δικαστηρίου που αφορά την καταδίκη σε κάθειρξη 13 ετών και την έκτισή της του Γιάννη Λαγού, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία που θα κρίνει αν θα αρθεί η ασυλία του ώστε να συλληφθεί για να οδηγηθεί στην φυλακή.

Οι συνήγοροι του ευρωβουλευτή καταθέτουν άμεσα έφεση κατά της απόφασης σε βάρος του, ώστε να παραλάβουν το σχετικό αντίγραφο (εφετήριο) για να το καταθέσουν στη Νομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που θα εξετάσει την υπόθεση για να την εισάγει στην Ολομέλεια του Σώματος.

Το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, είναι εκτός λειτουργίας, λόγω κορονοϊού, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι, η διαδικασία μπορεί να μεταφερθεί ακόμα και για το Δεκέμβρη. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα καλέσει ως μάρτυρα την Εισαγγελέα της έδρας Αδαμαντία Οικονόμου.