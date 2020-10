Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η θέση της Ελλάδας στη λίστα του ECDC

Η θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας στον ευρωπαϊκό χάρτη για την πορεία της πανδημίας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται από πολύ χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επιδημιολογικού φορτίου sars-cov-2, σύμφωνα με τη σημερινή αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών χωρών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού.

Ο σύνθετος δείκτης που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο αποτυπώνει τόσο τον ρυθμό διάδοσης της νόσου, όσο και τη δυναμική διείσδυσής του στην κοινότητα.

Συγκεκριμένα, η νότια Ελλάδα, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη βρίσκονται σε πολύ χαμηλό κίνδυνο. Η Αττική, μαζί με την υπόλοιπη κεντρική Ελλάδα, τη Μακεδονία και την Ήπειρο χαρακτηρίζονται ως μέτριου κινδύνου, ενώ μόνο ορισμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρίζονται ως χώρες υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, με εξαίρεση να αποτελούν ορισμένες χώρες της κεντρικής- βόρειας Ευρώπης όπου είναι μέτριου κινδύνου.