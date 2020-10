Πολιτική

Κόντρα για τον εξαφανισμένο Χρήστο Παππά

Επίθεση προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξαπέλυσε ο Χρήστος Σπίρτζης, με την ηγεσία να απαντά με έντεκα σημεία.

Την αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκάλεσε το σχόλιο του Χρήστου Σπίρτζη για τη μη σύλληψη του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Χρήστου Παππά.

«To αντισυνταγματικό επιτελικό κράτος Μητσοτάκη τα καταφέρνει μια χαρά όταν πρόκειται να συλλάβει ανήλικα δεκατετράχρονα παιδάκια, χωρίς ουσιαστικές κατηγορίες εναντίον τους και να τα αφήσει για μερόνυχτα στη ΓΑΔΑ. Δεν έχει, όμως, φαίνεται την ίδια αποτελεσματικότητα και τις ίδιες επιδόσεις όταν πρόκειται για καταδικασθέν ηγετικό στέλεχος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και μάλιστα τον υπαρχηγό της, Χρήστο Παππά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Χρήστος Σπίρτζης.

«Όλη η δημοκρατική Ελλάδα περίμενε με αγωνία την ανακοίνωση των ποινών στη δίκη της Χρυσής Αυγής και την απόφαση για την μη αναστολή των ποινών. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όφειλε να γνωρίζει που βρίσκονται και να συλλάβει τα μέλη του διευθυντηρίου της Χρυσής Αυγής σε περίπτωση που αυτή ήταν η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης. Η εξαφάνιση του Χρήστου Παππά και το γεγονός ότι διαμηνύει ότι δεν επιθυμεί να παραδοθεί αποδεικνύει την πλήρη ανετοιμότητα των Αρχών, γελοιοποιεί τους Θεσμούς, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Συνιστά μία ακόμη απόδειξη της δυσανεξίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις δημοκρατικές διαδικασίες, λίγες μέρες μετά την επικοινωνιακή μάχη εντυπώσεων που επιχείρησε να δώσει ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Θα αναλάβουν επιτέλους ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης τις ευθύνες τους;», καταλήγει ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ.

ΥΠΠΟ: Η Αστυνομία διενεργεί τα δέοντα για τον φυγόποινο

Περί σύλληψης Χ. Παππά, καταδικασθέντος ηγετικού στελέχους της Χ.Α. και περί άστοχης πάλι δήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα:

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών στις 27/8/2015, ήρθησαν περιοριστικοί όροι που ίσχυαν για τον αποφυλακισθέντα τον Μάρτιο 2015 Χ. Παππά: Είχε υποχρέωση να εμφανίζεται μόνο μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό τμήμα (την 1η κάθε μήνα), αντί για τρείς που ίσχυαν προηγουμένως και δεν ήταν πια υποχρεωμένος να διανυκτερεύει σπίτι του, στου Παπάγου. Δηλαδή οι όροι έγιναν κατά πολύ επιεικέστεροι. Τους αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών, δεν κυβερνούσε η Ν. Δημοκρατία, ήταν υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει η Αστυνομία. Ο Χ. Παππάς με άνεση εφήρμοζε τους νέους όρους. Τελευταία φορά εμφανίσθηκε στο Τμήμα την 1η Οκτωβρίου 2020, ως όφειλε. Και η Αστυνομία το κατέγραψε και ενημέρωσε, ως όφειλε. Έκτοτε δεν έχει εμφανισθεί. Δεν είχε καμιά τέτοια υποχρέωση, δεδομένου του προαναφερθέντος βουλεύματος. Εάν η Αστυνομία παρακολουθούσε με οποιοδήποτε τρόπο τον Χ. Παππά θα παρανομούσε διπλά. Απέναντι σε ένα πολίτη και απέναντι σε ένα κατηγορούμενο. Στη σημερινή Ελλάδα και διακυβέρνηση οι παρακολουθήσεις γίνονται με εντολή εισαγγελέα. Όποιος έχει αντίθετη γνώμη να το δηλώσει καθαρά! Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγες μέρες εγκαλούσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γιατί δεν συνέλαβε τον ευρωβουλευτή Λαγό. Τώρα εγκαλεί γιατί δεν παρακολουθούσαμε τον πολίτη-κατηγορούμενο Παππά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή καλεί το Υπουργείο και την Αστυνομία να παρανομήσουν. Και στον Λαγό και στον Παππά. Να μην εφαρμόσουν τη νομιμότητα, αλλά να ερμηνεύσουν το κράτος δικαίου α λα καρτ. Η ταραγμένη μετεμφυλιακή πολιτική μας ιστορία θα έπρεπε να είναι μάθημα για αυτές τις επικίνδυνες σκέψεις. Στο όνομα λοιπόν της ομόθυμης λαϊκής καταδίκης της Χ.Α. ο ΣΥΡΙΖΑ πλειοδοτεί, πάει να κάνει το συναίσθημα παρανομία. Πιο σταλινικό, πιο ολοκληρωτικό, πιο λαϊκιστικό, πιο επικίνδυνο δεν γίνεται! Ας γίνει λοιπόν απολύτως ξεκάθαρο στους κάθε είδους νοσταλγούς: Στην σημερινή Ελλάδα και διακυβέρνηση ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα! Για τον φυγόποινο Χ. Παππά η Αστυνομία ενεργεί τα δέοντα. Το έχει κάνει πολλές φορές και με επιτυχία.

Άμεση απάντηση Σπίρτζη

"Μετά την απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτρέπει σε παρανομίες το Υπουργείο και την Αστυνομία, γιατί δεν επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν τον καταδικασθέντα, ναζιστή, υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής, Χρήστο Παππά, του οποίου η μόνη υποχρέωση ήταν να παρουσιάζεται μια φορά κάθε μήνα στην Ελληνική Αστυνομία, καλούμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να διατάξει την σύλληψη των αστυνομικών που «διακριτικά» βρίσκονταν έξω από το σπίτι του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και των υπολοίπων καταδικασθέντων στελεχών της.

Τόσο διακριτικά που όλος ο Τύπος (ποιος να το διέρρεε άραγε;) γράφει εδώ και δυο εβδομάδες για την ετοιμότητα σύλληψης μετά την πιθανή δικαστική απόφαση. Το μόνο που απομένει είναι να δώσουμε δημόσια συγχαρητήρια για μια ακόμη μεγαλειώδη «επιτυχία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτή της διαφυγής του υπαρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης.Τέλος, κρατάμε για πιθανή μελλοντική υπενθύμιση από την απάντηση του Υπουργείου ότι «στη σημερινή Ελλάδα και διακυβέρνηση οι παρακολουθήσεις γίνονται με εντολή εισαγγελέα!»... και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε", αναφέρει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτιή





Ηλιόπουλος: "Ευθύνες Χρυσοχοΐδη για τη διαφυγή δύο καταδικασμένων νεοναζί"

“Ο κ. Χρυσοχοΐδης κατάφερε να χάσει μέσα από τα χέρια του δύο καταδικασμένους νεοναζί εγκληματίες. Το Γιάννη Λαγό που ήδη βρίσκεται στις Βρυξέλλες και τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Χρήστο Παππά”, τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος και καλεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να απαντήσει ξεκάθαρα εάν “ο Παππάς ξέφυγε κάτω από τη μύτη του γιατί κάποιοι τον βοήθησαν ή γιατί είναι ανίκανος να συλλάβει τον υπαρχηγό των νεοναζί”.

ΚΙΝΑΛ: Το δήθεν επιτελικό κράτος έχασε και....τον Παππά

«Το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέρρεε πως, μετά την απόφαση για την ενοχή των μελών της Χρυσής Αυγής, είχε αναπτύξει όλες τις δυνάμεις του για να εμποδίσει τους καταδικασθέντες από κάθε δυνατότητα αποφυγής της σύλληψής τους. Τώρα πια, η αναζήτηση του Χρήστου Παππά για να εκτελεστεί η εις βάρος του ποινή κάθειρξης, γκρεμίζει το επιτυχές προσωπείο που επικοινωνιακά έκτιζε το υπουργείο», αναφέρει ο τομέας Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής.

«Είναι προφανές ότι το ‘επιτελικό’ κράτος της ΝΔ δεν μπορεί να ασκήσει τις στοιχειώδεις λειτουργίες του. Σε πρόσφατες εποχές και σε παρόμοιες υποθέσεις διαφυγής καταδικασθέντων ή αναζητουμένων, μόνιμη απαίτηση της αντιπολίτευσης ήταν η παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας και του αρχηγού της αστυνομίας. Εμείς θα πούμε σήμερα, σοβαρευτείτε και βρείτε άμεσα τον καταζητούμενο που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για τη μη σύλληψη του καταδικασμένου για διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” Χρ. Πάππα. Οι δικαιολογίες που επικαλείται η κυβέρνηση, σερβιρισμένες μάλιστα με μπόλικους γελοίους επιθετικούς προσδιορισμούς, την εκθέτουν ακόμα περισσότερο. Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά πως το αστικό κράτος είναι αποτελεσματικό όταν αφορά σε συλλήψεις 14χρονων μαθητών, στην καταστολή εργατικών, λαϊκών και νεανικών κινητοποιήσεων και ταυτόχρονα “ανήμπορο”, όταν πρέπει να συλλάβει έναν καταδικασμένο εγκληματία ναζιστή. Αποδεικνύεται, επίσης, ότι όλος ο μηχανισμός φακελώματος και παρακολούθησης -που στήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις- δεν αφορά γενικά και αόριστα την “επιβολή του νόμου”, αλλά στρέφεται πρωτίστως ενάντια στον λαό και τους αγώνες του».