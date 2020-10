Κόσμος

Λιβύη: Συμφωνία για “μόνιμη κατάπαυση πυρός”

Η συμφωνία υπογράφηκε έπειτα από πέντε ημέρες συνομιλιών στη Γενεύη οι οποίες οργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Τα εμπόλεμα μέρη στη Λιβύη υπέγραψαν συμφωνία για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλες τις περιοχές της Λιβύης», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη, αναρτώντας βίντεο από την τελετή της υπογραφής της συμφωνίας.

«Τα λιβυκά μέρη κατέληξαν σε μια συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός σε όλη τη Λιβύη. Το επίτευγμα αυτό συνιστά μια σημαντική καμπή προς την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη», ανέφερε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη.

Μάλιστα, ένα εμπορικό επιβατικό αεροπλάνο πραγματοποίησε σήμερα πτήση στη Λιβύη από την Τρίπολη στη Βεγγάζη για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Οι πτήσεις ανάμεσα στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη είχαν σταματήσει το καλοκαίρι του 2019 καθώς βομβαρδισμοί από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του Χαλίφα Χάφταρ, που έχει την έδρα του στην ανατολική Λιβύη, είχαν στόχο το αεροδρόμιο Μίτιγκα της Τρίπολης.

Οι δυνάμεις του Χάφταρ απωθήθηκαν από την πρωτεύουσα τον Ιούνιο.

Ωστόσο τόσο το Μίτιγκα όσο και το αεροδρόμιο Μπενίνα της Βεγγάζης είχαν παραμείνει κλειστά λόγω των περιορισμών εξαιτίας της Covid-19. Η πανδημία έχει διαδοθεί ευρέως στη Λιβύη, όπου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 50.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ο επίσημος αριθμός των νεκρών είναι 768.