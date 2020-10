Τεχνολογία - Επιστήμη

“Οι εξωγήινοι μπορεί να βλέπουν την Γη ως εξωπλανήτη”

Νέα μελέτη αντιμετωπίζει τη Γη ως εξωπλανήτη, στα μάτια των τρίτων.

Αμερικανοί επιστήμονες υπολόγισαν ότι υπάρχουν περίπου 1.000 άστρα, αρκετά από αυτά με πλανήτες, από όπου οι εξωγήινοι (αν υπάρχουν) μπορούν να δουν από μακριά τη Γη ως εξωπλανήτη. Τα εν λόγω άστρα, παρόμοια με τον Ήλιο, βρίσκονται σε κατάλληλη θέση και αρκετά κοντινή απόσταση για να μπορεί κάποιος παρατηρητής σε αυτά όχι μόνο να εντοπίσει τον πλανήτη μας, αλλά και τα χημικά ίχνη της ζωής στη Γη.

Η νέα μελέτη, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια αστρονομίας Λάιζα Καλντενέγκερ του Πανεπιστημίου Κορνέλ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Καρλ Σέιγκαν, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Monthly Notices» της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας της Βρετανίας, έκανε μια πρωτότυπη αντιστροφή, αντιμετωπίζοντας τη Γη ως εξωπλανήτη στα μάτια των τρίτων (εξωγήινων) και θέτοντας το ερώτημα «από πόσα αστρικά συστήματα είναι δυνατό κάποιες μορφές ζωής να ανιχνεύσουν εμάς, τα έμβια όντα στην επιφάνεια της Γης;».

Από 1.004 συστήματα άστρων, που βρίσκονται σε απόσταση έως 326 έτη φωτός από τη Γη, είναι η απάντηση, η οποία βασίστηκε στη «χαρτογράφηση» των κοντινών άστρων από τα διαστημικά τηλεσκόπια TESS (ΗΠΑ) και Gaia (Ευρώπη). Το κοντινότερο άστρο απέχει μόνο 28 έτη φωτός, ενώ μερικά από αυτά είναι από τα πιο φωτεινά άστρα στο γήινο νυχτερινό ουρανό, ορατά και με γυμνό μάτι.

Από τα 1.004 άστρα, περίπου το 5% είναι πολύ νεαρά σε ηλικία για να έχει εξελιχτεί νοήμων ζωή σε αυτά. Όμως το υπόλοιπο 95% ανήκουν στην κατηγορία των άστρων που θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή εδώ και εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια. Προς το παρόν, οι αστρονόμοι δεν ξέρουν πόσοι εξωπλανήτες βρίσκονται γύρω από αυτά τα 1.004 άστρα, ούτε πόσα από αυτά διαθέτουν συνθήκες φιλικές για ανάπτυξη ζωής (νερό, κατάλληλη θερμοκρασία κ.α.).

Οι αστρονόμοι έχουν επιβεβαιώσει έως τώρα την ύπαρξη 4.292 εξωπλανητών γύρω από 3.185 άστρα.