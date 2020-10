Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: το ασφαλές σεξ εν μέσω κορονοϊόυ, ο καφές και το “σύνδρομο του σουτιέν”

Χρήσιμες συμβουλές και ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες, για όλα όσα αφορούν την υγεία μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ανακαλύπτουμε τον λόγο που χειροτερεύει τον Χειμώνα η λοίμωξη από κορονοϊό, πώς συνδέονται θρόμβωση, καρκίνος και covid-19, ποιες είναι οι αντικρουόμενες μελέτες για τον καφέ και πως αντιμετωπίζουμε το «Σύνδρομο του σουτιέν».

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μαθαίνουμε για τη μοναξιά της πανδημίας που θερίζει στην Γενιά Ζ και για το ασφαλές σεξ εν μέσω πανδημίας. Επίσης, ενημερωνόμαστε για τη νέα τεχνική υπερήχων που βοηθάει στην παρακολούθηση των ανευρυσμάτων και για τον ρόλο της βιταμίνης C των φρούτων στη ζωτικότητα μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00 στον ΑΝΤ1!

