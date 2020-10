Αθλητικά

Α2 μπάσκετ: “βροχή” οι αναβολές λόγω κορονοϊού

Ποια παιχνίδια αναβλήθηκαν μετά από κρούσματα σε ομάδες.

Ακόμη δύο παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Α2 μπάσκετ ανδρών, που ήταν προγραμματισμένα για το Σάββατο υποχρεώθηκε να αναβάλει η ΕΟΚ, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Όπως είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ο ΓΣ Ελευθερούπολης, ανιχνεύθηκε θετικό δείγμα σε μέλος της ομάδας της Καβάλας, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ.

Κρούσματα κορονοϊού υπήρξαν όμως και στον Φίλιππο Βέροιας, με συνέπεια να αναβληθεί και το δικό του παιχνίδι με το Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Και οι δύο αναμετρήσεις επαναπρογραμματίστηκαν για τις 11 Νοεμβρίου και ώρα 5 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο λόγο έχει αναβληθεί για τις 11/11 και το παιχνίδι Τρίτων-Κόροιβος Αμαλιάδας.