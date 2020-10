Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Στο έλος της πανδημίας η Ρωσία. Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες.

Στη Ρωσία καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο 17.340 κρούσματα, αριθμός ρεκόρ καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας, εκ των οποίων 5.478 στην Μόσχα, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στο 1.480.646. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πρακτορείου TASS, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε το 1% του πληθυσμού της Ρωσίας

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 283 άνθρωποι πέθαναν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ενώ από την αρχή της πανδημίας έχουν χάσει την ζωή τους από τον κορονοϊό 25.525 άνθρωποι.

Αυτή την στιγμή στην Ρωσία υπάρχουν 335.870 ενεργά κρούσματα.

Ο αριθμός των ασθενών που είχε διαγνωσθεί με κορονοϊό και πήραν εξιτήριο το τελευταίο εικοσιτετράωρο έφθασε τις 11.263, ενώ ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν πάρει εξιτήριο έφθασε το 1.119.251 ασθενείς. Το ποσοστό των ατόμων που ανάρρωσαν σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου επιτελείου αντιμετώπισης κορονοϊού, έφθασε το 75,6 %.