Κοινωνία

Mask Break: Τι είναι το διάλειμμα μάσκας στα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις ζητά το υπουργείο Παιδείας απο την αρμόδια επιτροπή επιστημόνων.

Οδηγίες σχετικά με τα «διαλείμματα από τη χρήση μάσκας» ζήτησε το υπουργείο Παιδείας από την αρμόδια επιτροπή των επιστημόνων, προκειμένου αυτές να σταλούν στις εκπαιδευτικές δομές. Η πρωτοβουλία ήρθε ως επόμενο της ανακοίνωσης της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και στα διαλείμματα, στα σχολεία εκείνα που ανήκουν σε περιφερειακές ενότητες της χώρας που έχουν ενταχθεί στο τρίτο (πορτοκαλί) και τέταρτο (κόκκινο) επίπεδο προληπτικών μέτρων και κανόνων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.

Επίσης, αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα θεσπίζονται νέα, οριζόντια προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η υποχρεωτική χρήση μάσκας και στα διαλείμματα στα σχολεία που εντάσσονται στο 3ο και 4ο επίπεδο.

Σε άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίστηκε ότι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (γυμναστική) εξακολουθεί να μην προβλέπεται η χρήση μάσκας, σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4681/22-10-2020, κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία των σχολείων στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο τέταρτο (κόκκινο) επίπεδο προληπτικών μέτρων, αλλά με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους αυτών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Τέλος, σημειώνεται από το υπουργείο ότι οι σχολικές μονάδες που παραμένουν κλειστές για προληπτικούς λόγους αποτελούν το 0,25% των σχολικών μονάδων της χώρας, και τα τμήματα το 0,47% των τμημάτων της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τα κρούσματα εξακολουθούν να προέρχονται «ως επί το πλείστον από έξω από το σχολείο».