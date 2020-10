Πολιτική

Μητσοτάκης: Το 2021 είναι φυγή προς τα εμπρός

Για δημιουργική κίνηση και φυγή προς τα εμπρός που δρομολογείται με το επετειακό έτος 2021, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, που προήδρευσε σε σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και της ΚΕΔΕ.

Για δημιουργική κίνηση και φυγή προς τα εμπρός που δρομολογείται με το επετειακό έτος 2021, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" και της ΚΕΔΕ, στην οποία συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης 114 δήμαρχοι από ολόκληρη την Ελλάδα. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα έργα με αναπτυξιακό πρόσημο που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" με το υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους όλης της Ελλάδας ενόψει των εορτασμών για τα 200 χρόνια από το 1821 και τα οποία θα αποτελέσουν υποσύνολο των συνολικών έργων που θα ενταχθούν στο εμβληματικό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

«Θέλω κάθε δήμος της χώρας, εάν αυτό είναι εφικτό, να δρομολογήσει ένα έργο κατ' ελάχιστον το οποίο στη συνείδηση των πολιτών να ταυτιστεί με το 2021. Θα είναι έργο όμως το οποίο θα κοιτάει στο μέλλον, θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος -είτε μιλάμε για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με βασικές περιβαλλοντικές υποδομές- είτε με ψηφιακές υποδομές, είτε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με δεξιότητες ή σύγχρονες ματιές στο παρελθόν μας. Όλα αυτά έχουν μία τεράστια σημασία ώστε και όταν περάσει το 2021 και πάμε στο 2022, στο 2023, στο 2024 να θυμόμαστε αυτή τη χρόνια ως μία χρονιά ορόσημο» τόνισε στη σύσκεψη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το 2021 είναι φυγή προς τα εμπρός

Επεσήμανε επίσης πως «αυτή η προσπάθεια θα αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, από τη Μεσσηνία μέχρι την Ορεστιάδα και γι αυτό και θεώρησα απολύτως απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη αυτήν την πολύ γόνιμη και δημιουργική προσπάθεια». Μιλώντας για το νόημα αυτής της πρωτοβουλίας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Στην ουσία όλοι σας καλείστε, δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικές πόλεις να κάνετε τις δικές σας μικρές επαναστάσεις και με αυτόν τον τρόπο να αποδείξετε ότι ένα έθνος μπορεί να ξαναδιαβάζει γόνιμα την ιστορία του μόνο αν το ίδιο βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Και αυτή τη δημιουργική κίνηση, αυτή τη φυγή προς τα εμπρός θέλουμε να δρομολογήσουμε σε αυτό το επετειακό έτος, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω».

Στη σύσκεψη μετείχαν η πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης, ο εκτελεστικός γενικός συντονιστής της Επιτροπής Μάρτων Σίμιτσεκ και ο γενικός διευθυντής λειτουργίας Αθανάσιος Κανταρτζής.

Η πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη τόνισε ότι βασική επιδίωξη της Επιτροπής είναι το πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821 να διαμορφωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των φορέων, όλων των πολιτών στην Ελλάδα «και στην Ελλάδα που είναι εκτός Ελλάδος».

Επισήμανε πως υπήρξε επικοινωνία με 332 δήμους και περιφέρειες που κλήθηκαν να υποβάλουν προτάσεις και τις ιδέες τους. Πρόσθεσε ότι «114 δήμοι ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν στην επιτροπή 383 προτάσεις εκ των οποίων οι 151 έχουν αναπτυξιακό πρόσημο. Είναι δράσεις που ανοίγουν παράθυρο στο μέλλον, έργα σημαντικών οικολογικών παρεμβάσεων, αλλαγής στη διαχείριση ενέργειας, δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δημιουργίας επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών κέντρων, ανάδειξης τοπόσημων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, δημιουργίας ψηφιακών μουσείων και πολιτιστικών κέντρων». Η πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" μίλησε για «έργα που κάνουν καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας και χαράζουν δρόμους ανάπτυξης για το μέλλον».

«Τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης είναι μια σημαντική ευκαιρία για να σηματοδοτήσουμε τη σύγχρονη εθνική αυτοσυνείδηση, την ανάταση των Ελλήνων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την προοπτική της πατρίδας μας, σε έναν κόσμο που αλλάζει και αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και κινδύνους» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι «η Επιτροπή είχε μεγάλη και εξαιρετική συνεργασία με το σύνολο της αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα», τονίζοντας ότι «μέσα από τη συνεργασία των Δήμων και της Επιτροπής, αναπτύχθηκε ένα πακέτο προτάσεων που αλλάζουν την εικόνα της αυτοδιοίκησης σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό δήμων και Ππεριφερειών». Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, «το υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στη διατύπωση ξεχωριστής πρόσκλησης μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τα έργα που συνδέονται με την αφετηρία του εορτασμού των 200 χρόνων». Ο καταρχήν προϋπολογισμός φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ και μπορούν να ενταχθούν αμέσως 102 έργα υποδομών από 59 δήμους και 4 περιφέρειες της χώρας

«Έργα που θα μείνουν»

«Δεν είναι μια ευκαιρία μόνο για εφήμερους εορτασμούς αλλά και μια ευκαιρία να μείνει μια παρακαταθήκη στον τόπο», ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και εξήγησε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που οι προτάσεις έχουν και έναν χαρακτήρα λίγο εκτός των συνηθισμένων ορίων, είναι προτάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται απλώς σε μία ιστορική αναπαράσταση, είναι προτάσεις οι οποίες και μετά το 2021, και το 2022 και το 2023 και τα επόμενα χρόνια θα μείνουν».

«Πραγματικά έχω να μεταφέρω το τεράστιο ενδιαφέρον των συναδέλφων μου για το πως θα μπορέσουμε αυτό το μήνυμα για τα 200 χρόνια, αλλά και την Ελλάδα από εδώ και πέρα, να το μεταφέρουμε παντού, να φτιάξουμε "νέα στέκια επαρχιώτικα" όπως λέει και το τραγούδι στο υπέροχο βίντεο του "Ελλάδα 2021"» σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μετά από την επεξεργασία του συνόλου των 383 προτάσεων ΟΤΑ, που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", επιλέγονται 151 προτάσεις που έχουν αναπτυξιακό περιεχόμενο με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση 36 εκατ. ευρώ. Παραλλήλως έχουν αξιολογηθεί θετικά ως προς το περιεχόμενο 7 προτάσεις που αφορούν σε έργα ανάπτυξης και ευρύτερων υποδομών.

Οι 151 προτάσεις έχουν κατανεμηθεί στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενό τους:

1. Ψηφιοποίηση - Νέες Τεχνολογίες - Έξυπνη Πόλη

2. Τουρισμός- Αθλητισμός- Πολιτισμός και Ιστορία με Αναπτυξιακό Περιεχόμενο

3. Ενέργεια- Περιβάλλον- Ανακύκλωση- Βιώσιμη Πόλη και Αστική Κινητικότητα

4. Υποδομές

5. Επιχειρηματικότητα

6. Πολυπολιτισμικότητα - Κοινωνική Συνοχή

7. Συνέδρια- Ημερίδες- Εκθέσεις σε ετήσια, περιοδική ή μόνιμη βάση με Αναπτυξιακό Περιεχόμενο.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποια σχόλια αφού σας καλημερίσω και πάλι και σας πω πόσο χαίρομαι που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία έστω και διαδικτυακά να συναντηθούμε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Πρόεδρο της Επιτροπής 2021 για την πραγματικά εξαιρετική και καινοτόμα δουλειά την οποία έχει κάνει.

Δεν είναι ξέρετε εύκολο εγχείρημα εν μέσω τόσων κρίσεων να σχεδιάσουμε έναν τόσο συμβολικό εορτασμό που μας επιτρέπει να ξαναδούμε την ιστορία μας μέσα από μία διαφορετική ματιά να κοιτάξουμε στο παρελθόν αλλά να χρησιμοποιήσουμε και το παρελθόν ως πηγή έμπνευσης για να αρδεύσουμε το μέλλον.

Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε αυτή η προσπάθεια να είναι μία προσπάθεια που θα αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, από την Μεσσηνία μέχρι την Ορεστιάδα και για αυτό και θεώρησα απολύτως απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη αυτήν την πολύ γόνιμη και δημιουργική προσπάθεια.

Θέλω επίσης να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το βαθμό επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου και των Δημάρχων διότι ακούω και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι το Υπουργείο έχει πραγματικά σκύψει πάνω στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, έχει λύσει πολλά πρακτικά προβλήματα, είναι συνέχεια διαθέσιμο να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία προκύπτουν και προφανώς δρομολογεί, κ. Πρόεδρε, μία σειρά από δράσεις με πιο βαθύ, πιο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα που θα αναδιατάξουν συνολικά το χάρτη των αρμοδιοτήτων των κρατικών οντοτήτων στη χώρα. Αυτό το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που αποτελεί μία μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή που θα υλοποιηθεί εντός του επόμενου έτους.

Σήμερα όμως είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το 2021 και επειδή είχα την ευκαιρία να διατρέξω τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τους πολλούς Δήμους οι οποίοι με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Επιτροπής και του Υπουργείου πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα διότι είναι προτάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τον συνηθισμένο τυπικό εορταστικό χαρακτήρα αυτών των επετείων.

Από την πρώτη στιγμή είπα στην κυρία Πρόεδρο και στο Υπουργείο ότι θέλω κάθε Δήμος της χώρας εάν αυτό είναι εφικτό να δρομολογήσει ένα έργο κατ’ ελάχιστον το οποίο στη συνείδηση των πολιτών να ταυτιστεί με το 2021 θα είναι έργο όμως το οποίο θα κοιτάει στο μέλλον θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος είτε μιλάμε για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με βασικές περιβαλλοντικές υποδομές είτε με ψηφιακές υποδομές είτε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με δεξιότητες είτε σύγχρονες ματιές στο παρελθόν μας. Όλα αυτά έχουν μία τεράστια σημασία ώστε και όταν περάσει το 2021 και πάμε στο 2022, στο 2023, στο 2024 να θυμόμαστε αυτήν την χρόνια ως μία χρονιά ορόσημο.

Στην ουσία όλοι σας καλείστε δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικές πόλεις να κάνετε τις δικές σας μικρές επαναστάσεις και με αυτόν τον τρόπο να αποδείξετε ότι ένα έθνος μπορεί να ξαναδιαβάζει γόνιμα την ιστορία του μόνο αν το ίδιο βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και αυτήν την δημιουργική κίνηση και αυτήν τη φυγή προς τα εμπρός θέλουμε να δρομολογήσουμε σε αυτό το επετειακό έτος, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, οι Δήμοι είναι η κοιτίδα της πολιτικής ζωής κάθε τόπου.

Και εσείς έχετε την καλύτερη δυνατότητα να μπορείτε να μας υποδείξετε ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες εμείς θα έρθουμε στη συνέχεια και θα χρηματοδοτήσουμε. Τα έργα τα οποία θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα αποτελούν ένα υποσύνολο των συνολικών έργων που θα ενταχθούν στο εμβληματικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και εκεί θέλω να ζητήσω πάλι από όλους τους Δήμους να μην καθυστερήσουν. Είναι μία μοναδική χρηματοδοτική ευκαιρία να αλλάξετε τις όψεις των Δήμων σας, των πόλεών σας, των χωριών σας.

Γνωρίζετε πολύ καλά το εύρος της πρόκλησης. Το Υπουργείο στέκεται κοντά σας και κυρίως κοντά στους πιο μικρούς Δήμους οι οποίοι θα χρειαστούν τεχνική βοήθεια για να μπορέσουν να ωριμάσουν τα έργα τα οποία θέλουν να εντάξουν σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα.

Είναι όμως μία μοναδική ευκαιρία για μία γόνιμη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και κεντρικής εξουσίας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και τώρα όπως είπε και ο Υπουργός είναι στο χέρι σας να τρέξετε, να τρέξουμε για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, με έργα τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και τα οποία θα είναι και πολύ γρήγορα ορατά στους πολίτες και προφανώς κάτι το οποίο ενδιαφέρει και εσάς εντός της δικιάς σας δημαρχιακής θητείας. Ξέρετε ότι είμαστε κυβέρνηση των πράξεων και των έργων και όχι των λόγων και καλούμαστε αυτήν τη συμφωνία που είναι μία συμφωνία όχι απλά αλήθειας αλλά κυρίως συμφωνία αποτελεσματικότητας, διότι εκεί κρίνεται τελικά και η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, να την κάνουμε πράξη.

Μιας και δεν μας δίνεται συχνά η ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο διευρυμένα, η τεχνολογία πια μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και ίσως αγαπητέ Πρόεδρε να την αξιοποιούμε και πιο συχνά πια για να μπορούμε να συνομιλούμε με όλους τους Δημάρχους της χώρας καθώς αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται πάντα να μετακινούμαστε για να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις, να κλείσω λέγοντας δυο κουβέντες για τη μεγάλη πρόκληση των ημερών που δεν είναι άλλη -των ημερών, των εβδομάδων, των επόμενων μηνών- που δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID19.

Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω, διότι βρίσκεστε εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή και της ενημέρωσης των πολιτών για τα ζητήματα αυτά. Γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα έξαρση των κρουσμάτων η οποία δεν αφορά οριζόντια ολόκληρη τη χώρα, αλλά θέλω να σας πω, είχα την ευκαιρία να το πω χθες και στους Περιφερειάρχες, ότι και στις περιοχές εκείνες που έχουμε ελάχιστα ή και μηδενικά κρούσματα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει καμία επανάπαυση.

Είδαμε περιοχές, οι οποίες πριν από δύο-τρεις εβδομάδες ήταν στο πράσινο και ξαφνικά βρέθηκαν στο κόκκινο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να υπακούμε και να ακολουθούμε τις βασικές εντολές των ειδικών. Εάν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους βασικούς κανόνες τους οποίους μας υποδεικνύουν οι ειδικοί και τους εφαρμόσουμε με καθολικότητα θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την πανδημία: Μάσκα, ατομική υγιεινή, αποφυγή συνωστισμου, όσο μπορούμε να είμαστε σε εξωτερικούς και όχι σε εσωτερικούς χώρους. Απλά πράγματα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο οικονομικό κόστος, τα οποία όμως εφόσον τα εφαρμόσουμε θα μας επιτρέψουν να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα τα οποία εκ των πραγμάτων θα έχουν οικονομικό κόστος.

Γνωρίζετε ότι θέλουμε να αποφύγουμε να βάλουμε περιοχές στο κόκκινο, να κλείσουμε δηλαδή ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν έχουμε και τη δικιά σας συνεργασία.

Και τη συνεργασία μπορούμε να την έχουμε σε δύο επίπεδα. Πρώτον στο επίπεδο της ενημέρωσης. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε πολύ καλύτερα τη γλώσσα των τοπικών κοινωνιών και να εξηγήσετε όχι τόσο στους μεγαλύτερους αλλά κυρίως στους νεότερους συμπολίτες μας, γιατί η ατομική ευθύνη είναι η άλλη όψη του νομίσματος της κοινωνικής αλληλεγγύης. Με το να προσέχουν οι νέοι δεν προστατεύουν μόνο τους εαυτούς τους από μία ασθένεια που μάλλον δεν θα τους επηρεάσει πολύ, αλλά φροντίζουν και τους φίλους τους, κυρίως τους γονείς τους τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

Και βέβαια το δεύτερο το οποίο μπορείτε να κάνετε και έχετε τη δυνατότητα είναι να μας βοηθήσετε -τυπικά και άτυπα- και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, στους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να γίνουν αγαπητέ πρόεδρε, ώστε να σιγουρευτούμε ότι ειδικά στον τομέα της εστίασης και της διασκέδασης τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει τηρούνται και τηρούνται στο ακέραιο.

Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο πού είναι το πρόβλημα, μας το λένε όλοι οι ειδικοί, είναι σε νεότερες ηλικίες, σχετίζεται κυρίως με τη νυχτερινή διασκέδαση και με την ανεμελιά μιας ηλικίας η οποία εκ των πραγμάτων έχει μάθει να ζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και αναφέρομαι κυρίως στους δήμους που έχουν Δημοτική Αστυνομία, έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία και με την εθνική αρχή διαφάνειας, τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει πρέπει να τα εφαρμόσουμε και εσείς έχετε τον πρώτο λόγο έχετε το πρώτο ενδιαφέρον αν θέλετε, να προστατεύσετε τις τοπικές σας κοινωνίες και βέβαια να αποφύγετε πιο δραστικά μέτρα τα οποία εκ των πραγμάτων αναπόφευκτα θα έχουν οικονομικές συνέπειες.

Να πω κλείνοντας ότι και αν αναγκαστούμε να βάλουμε κάποιες περιοχές κάποιους Δήμους στο κόκκινο γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα υπάρχει οικονομική στήριξη. Ο υπουργός οικονομικών έχει εξαγγείλει το πακέτο στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας για τους Δήμους οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία, θέλουμε να αποφύγουμε προφανώς να είναι περισσότεροι, για λόγους ευνόητους, αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει απροστάτευτος.

«Ανοιχτό το λιανεμπόριο και στην "κόκκινη" κατηγορία»

Έχουμε επίσης αποφασίσει ότι και στην κατηγορία 4 στην "κόκκινη" κατηγορία, θα κρατήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο, διότι δεν έχουμε δει μετάδοση από τα εμπορικά καταστήματα ή στα εμπορικά καταστήματα όσο τουλάχιστον αυτά τηρούν τα μέτρα. Αυτό είναι μία περαιτέρω οικονομική ανάσα για τις τοπικές κοινωνίες αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε μπροστά μας δύο με τρεις δύσκολους μήνες καθώς ο καιρός θα κρυώνει και στη Βόρεια Ελλάδα θα κρυώσει νωρίτερα -έχει ήδη κρυώσει- από ότι στα νησιά, ο κόσμος θα μπαίνει ολοένα και περισσότερο μέσα και όσο θα είμαστε μέσα τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της μετάδοσης του και τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.

Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα έχουμε ένα ίσως και περισσότερα εμβόλια τα οποία θα είναι αποτελεσματικά. Αλλά οι επόμενοι τρεις μήνες, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας χειμώνας δύσκολος και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη ώστε να τον ξεπεράσουμε με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Αλλά κλείνω από εκεί που ξεκίνησα, με το αισιόδοξο μήνυμα και το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει είναι μία πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες και το 2021, μες στις δυσκολίες του, πιστεύω ότι θα είναι μία χρονιά η οποία θα είναι εμβληματική για την Ελλάδα, θα μας επιτρέψει και να τη γιορτάσουμε όπως της αρμόζει και να αναστοχαστούμε όπως οι περιστάσεις επιβάλλουν και να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία μας μέσα από μία πιο κριτική μάτια, να μην πανηγυρίσουμε μόνο τις μεγάλες στιγμές, αλλά να μάθουμε και από τα ιστορικά μας λάθη.

Αλλά κυρίως να χαράξουμε μία πορεία για το μέλλον, ως ένα έθνος με αυτοπεποίθηση, που πατάει καλά στα πόδια του, που ξέρει και από πού έρχεται και πού βρίσκεται και κυρίως που θέλει να πάει. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και προσβλέπω στα πλαίσια των περιοδειών μου να συναντώ όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς και δια ζώσης στους Δήμους σας, στις πόλεις σας, στα χωριά σας. Να στε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο».