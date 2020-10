Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: Προληπτικά τεστ σε δομές εκπαίδευσης και υγείας

Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων ανίχνευσης του Covid-19 που συνεχίζουν να διενεργούν τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ σε δομές Υγείας και Εκπαίδευσης, μετέβησαν σήμερα σε εκπαιδευτικό όμιλο στο κέντρο της Αθήνας όπου πραγματοποίησαν δειγματοληψίες στο προσωπικό και σε σπουδαστές.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης είχε την ευκαιρία να εποπτεύσει τη σχετική διαδικασία των προληπτικών ελέγχων αλλά και να συζητήσει τόσο με εκπαιδευτικούς, όσο και με φοιτητές του εκπαιδευτικού ομίλου New York College, για τα νέα δεδομένα της πανδημίας, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης.

Με αφορμή τη σχετική δράση ο Γιώργος Πατούλης απεύθυνε έκκληση προς όλους για διαρκή επαγρύπνηση και τόνισε τα εξής:

«Η πρόληψη είναι το βασικό όπλο μας στη δύσκολη μάχη με την πανδημία. Συνεχίζουμε με στοχευμένες δράσεις να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας των πολιτών, με έμφαση σε δομές υγείας και εκπαίδευσης, όπως είναι το συγκεκριμένο ίδρυμα, καθώς είναι χώροι όπου παρατηρείται αυξημένη μεταδοτικότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δημιουργώντας κλιμάκια για διενέργεια μοριακών ελέγχων covid, ήρθαμε σήμερα εδώ, όπου από το πρωί πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι, ανάλογοι με αυτούς που διενεργήσαμε το προηγούμενο διάστημα στα λιμάνια και στα γηροκομεία.

Ενισχύοντας την πρόληψη, συστρατευόμαστε στην εθνική μας μάχη, ώστε να φύγουμε με τα λιγότερα δυνατά τραύματα από αυτό τον ιό. Με τους προβλεπόμενους επιστημονικά, τρόπους που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα της επιδημιολογίας η Περιφέρεια Αττικής είναι ενεργά παρούσα, διενεργώντας δειγματοληψίες με στόχο να βοηθήσουμε τις προσπάθειες του κράτους και του ΕΟΔΥ».

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Επικεφαλής του Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ Π. Ευσταθίου και της συμβούλου του Περιφερειάρχη σε θέματα Αθλητισμού Χριστίνας Γαλανοπούλου.