Μαγιορκίνης - Χαρδαλιάς για τον κορονοϊό, τα κρούσματα και τα μέτρα

Η ξέφρενη πορεία της πανδημίας, η προσπάθεια αναχαίτησης της εξάπλωσης της και οι αυστηροί περιορισμοί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ακόμη 10 θανάτους και 841 κρούσματα στην Ελλάδα ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ.

"Οι ηλικίες 19 40 ετών μολύνονται δύο φορές πιο εύκολα", προειδοποίησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγώντας την δυναμική αύξηση κρουσμάτων σε αυτήν την ηλικιακη ομάδα.

Στην Αττική, όπως σημείωσε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων 40%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπογράμμισε πως στη χώρα μας διπλασιάστηκαν τα ημερήσια κρούσματα, καταγράφονται 10 θάνατοι, ανά ημέρα, στις, δε, ΜΕΘ ο μέσος όρος νοσηλευόμενων είναι 90. Η επέκταση της επιδημίας σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη έχει καθαρά γεωγραφικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά.Τέλος, επανέλαβε τις συστάσεις για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από όλους, ενόψει και της πτώσης της θερμοκρασίας που αυξάνει την μεταδοτικότητα.

Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να μετακινηθούν κατ' εξαίρεση, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι εργαζόμενοι και άλλα πρόσωπα περιέγραψε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση.



Παράλληλα, έδωσε διεικρινίσεις σχετικά με την χρήση μάσκας σε όλους του χώρους καθώς και στα σχολεία.

Δείτε εδώ τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων της Παρασκευής ανά περιφερειακή ενότητα.

Αναλυτικά η παρουσίαση του Νίκου Χαρδαλιά για την αλλαγή δεδομένων σε δεκάδες περιφερειακές ενότητες, αναφορικά με τα μέτρα που ισχύουν: