Life

Μοντέλο “τα έβαλε” με τρεις ληστές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 26χρονη έπρεπε να προστατεύσει τον σύζυγο και τον 7χρονο γιο της.

Μοντέλο “τα έβαλε” με τρεις ληστές (βίντεο)

Η 26χρονη έπρεπε να προστατεύσει τον σύζυγο και τον 7χρονο γιο της.

Θάρρος και αποφασιστικότητα έδειξε με μια 26χρονη η οποία δηλώνει μοντέλο του Intsagram όταν μπήκαν ένοπλοι στο σπίτι της στη Φλόριντα.

Η 26χρονη Άνσλεϊ Πατσέκο αν και ήταν στην τουαλέτα της με... ελαφρά ενδυμασία δεν δίστασε ούτε στιγμή όταν αντιλήφθηκε ότι οι ένοπλοι μπήκαν στο σπίτι της και απείλησαν με όπλο τον σύζυγο, τον 7χρονο γιο της και τους φίλους της ενώ παρακολουθούσαν αγώνα των Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ.

«Ήμουν στην τουαλέτα όταν άκουσα τη φασαρία. Άκουσα κάποιους να φωνάζουν "πέστε κάτω, πέστε κάτω, δώστε μας ό,τι έχετε". Τότε πήγα στο υπνοδωμάτιο πήρα ένα όπλο και άνοιξα την πόρτα. Ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο με έναν από τους ληστές, μου φώναξε να πετάξω το όπλο, είπα μην με πυροβολήσεις, το παιδί μου είναι στο σπίτι» περιέγραψε την εμπειρία της η Πατσέκο.

Μετά από λίγα λεπτά έντασης και πυροβολισμών που έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας οι ληστές πήραν κοσμήματα και ρολόγια πριν να μπουν στο αυτοκίνητό τους και να διαφύγουν. «Τότε ο άνδρας μου πήρε το όπλο και πυροβόλησε το αυτοκίνητο» προσθέτει και σημειώνει ότι «τώρα κατάλαβα ότι έπρεπε να αντιδράσω και το πρώτο ένστικτό μου ήταν να αρπάξω το όπλο για να προστατεύσω τον γιο μου και τον σύζυγό μου».