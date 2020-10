Αθλητικά

Ostrava Open: Στα ημιτελικά με ανατροπή η Σάκκαρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε την Ονς Τζαμπέρ και προκρίθηκε στον ημιτελικό στο Ostrava Open όπου θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Μέρτενς με την Αζαρένκα.

Εκτός ρυθμού για περίπου ενάμισι σετ, η Μαρία Σάκκαρη έδειχνε έτοιμη να υποκύψει στην Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ και να αποχαιρετήσει το τουρνουά της Οστράβα.

Έχοντας χάσει το πρώτο σετ του προημιτελικού με 6-3 και ευρισκόμενη πίσω στο δεύτερο με 3-1, η Ελληνίδα τενίστρια έψαχνε μία μεγάλη ανατροπή, αλλά ούτε η ίδια δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

Με ένα απίστευτο κρεσέντο, η Σάκκαρη κέρδισε εννέα (!) συνεχόμενα γκέιμ, «γύρισε» το δεύτερο σετ και πήρε δια... περιπάτου το τρίτο, φτάνοντας στη νίκη με 3-6, 6-3, 6-1 σε 1 ώρα και 38 λεπτά.

Με τη νίκη της απέναντι στο Νο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα και πλέον δικαιούται να κάνει όνειρα για ακόμη πιο ψηλά, έστω κι αν η συνέχεια προμηνύεται δύσκολη. Στον αυριανό (24/10) ημιτελικό, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει, είτε τη Βικτόρια Αζαρένκα από τη Λευκορωσία (Νο 14 στον κόσμο και 4 στο ταμπλό) είτε την Ελίζ Μέρτενς από τη Βέλγιο (Νο 21 και 7 αντίστοιχα).