Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Ηχητικό μήνυμα για μάσκα στους εξωτερικούς χώρους και απαγόρευση κυκλοφορίας (βίντεο)

Το μήνυμα αφορά τις περιοχές αυξημένης επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου και θα μεταδίδεται από τα περιπολικά της ΕΛΑΣ στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

Από το πρωί του Σαββάτου (24.10.2020) τίθενται σε ισχύ αυστηρότερα μέτρα κατά του κορονοϊού με απαγόρευση κυκλοφορίας και καθολική χρήση μάσκας για τις επιβαρυμένες περιοχές με την ΕΛΑΣ να βγάζει νέο ηχητικό μήνυμα.

Το συγκεκριμένο μήνυμα αφορά τις περιοχές αυξημένης επιτήρησης (επιπέδου 3) και αυξημένου κινδύνου (επιπέδου 4) και θα μεταδίδεται από τα περιπολικά της ΕΛΑΣ στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά:



«Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Η κυκλοφορία από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί δεν επιτρέπεται. Παρακαλούμε αποφεύγετε τον συνωστισμό για την προστασία της δημόσιας Υγείας. Ακολουθούμε τις οδηγίες μένουμε ασφαλείς».