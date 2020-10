Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: “έργα και ημέρες” του εξαφανισμένου υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής (βίντεο)

Θεωρείται ο ιδεολογικός καθοδηγητής της εγκληματικής οργάνωσης. Ζούσε με τα "φαντάσματα της ιστορίας" και φωτογραφιζόταν με στολές των ναζί σε όλες τις εκδοχές.