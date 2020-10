Πολιτική

Πέτσας για 28η Οκτωβρίου: Φέτος, ας πούμε ΟΧΙ και στον κορονοϊό

«Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στο υπεύθυνο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η Κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στο υπεύθυνο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου για την αποφυγή μαζικών συναθροίσεων, ανακοινώνει ότι ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της δεν θα παραστούν στη Δοξολογία για την Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας και προσθέτει χαρακτηριστικά «Φέτος, ας πούμε ΟΧΙ και στον κορωνοϊό».

Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τους αξιωματούχους της χώρας να «τιμήσουν τις ηρωικές θυσίες των προγόνων μας, χωρίς να λάβουν μέρος στις επίσημες τελετές, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα για την αποφυγή των μαζικών συναθροίσεων».