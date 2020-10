Παράξενα

Ο μακαρίτης ήταν... ζωντανός

Το ξέσπασμα των παιδιών του, που πίστεψαν ότι έθαψαν τον πατέρα τους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Πταισματοδίκη Ρόδου στο πλαίσιο δύο προκαταρκτικών εξετάσεων, που τρέχουν παράλληλα, μιας που κινήθηκε αυτεπαγγέλτως κατόπιν αναφοράς ληξιάρχου και μιας κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς δύο αδελφών, κατοίκων της Ρόδου, που πείστηκαν ότι είχαν κηδέψει τον 73χρονο πατέρα τους, ο οποίος ωστόσο ήταν ζωντανός και φιλοξενείτο σε ίδρυμα.

Στην αναφορά που υπέβαλαν τα παιδιά του κατά παντός υπευθύνου επισημαίνονται τα εξής: «Την 23η Απριλίου του 2020 ο πρώτος από εμάς έλαβε μια κλήση από την Ασφάλεια Ρόδου και του ανακοινώθηκε ο θάνατος του πατέρα μας Μ. Φ. Μάλιστα του ζητήθηκε η μετάβαση στα γραφεία της Ασφάλειας όπου και ακολούθησε κατάθεση.

Κατόπιν παραπέμφθηκε στο Νοσοκομείο Ρόδου για να γίνει η αναγνώριση και οι ακόλουθες διαδικασίες της παραλαβής της σορού με σκοπό την ταφή. Πράγματι αμέσως μετά ο πρώτος από εμάς μετέβη στο Νοσοκομείο Ρόδου και συγκεκριμένα στο μέρος φύλαξης των νεκρών όπου και ζήτησε να δει τον πατέρα μας. Αυτό δεν του επιτράπηκε καθόσον του ανέφεραν ότι ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Δεν του ανέφεραν για καμία εξέταση ταυτοποίησης μέσω γενετικού υλικού DNA και ουδέποτε του ζήτησαν κάποιο δείγμα για να βοηθήσει στην εξακρίβωση. Κατόπιν ακολουθήσαμε την διαδικασία της κηδείας και ταφής βιώνοντας το πένθος, τον πόνο και την οδύνη των τέκνων που χάνουν τον γονιό τους. Ακολούθησε το μνημόσυνο των 9 ημερών και ετοιμαζόμασταν για το μνημόσυνο των 40 ημερών.

Και ξαφνικά στις 26 Μαΐου 2020 και περίπου στο μεσημέρι δέχθηκε ο πρώτος από εμάς ένα τηλεφώνημα από το γραφείο κηδειών με το οποίο μας ενημέρωναν ότι ο πατέρας μας είναι εν ζωή! Και ότι ενημερώθηκαν από το Ληξιαρχείο Ρόδου διότι έγινε λάθος, αν μπορεί ποτέ να ειπωθεί η λέξη λάθος για κάτι τέτοιο!

Ο πατέρας μας ζει και βρίσκεται στο ίδρυμα Κολυμπίων Ρόδου από τα τέλη Ιανουαρίου 2020 και μάλιστα άρρωστος με άνοια. Πράγμα το οποίο δεν γνωρίζαμε καθόσον ποτέ δεν είχαμε λάβει κάποιο τηλεφώνημα από κάποια κοινωνική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε τι ακολούθησε σε τι κατάσταση περιήλθαμε τι βιώσαμε και βιώνουμε.

Εμείς όποια προβλήματα και να υπήρχαν στην μεταξύ μας σχέση, μας είχαν ήδη τραυματίσει από μικρά παιδιά και πάντα προσπαθούσαμε να τον προσεγγίσουμε. Θάψαμε τον πατέρα μας υποφέραμε από ένα λάθος! Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία είχε καταφανώς λάθη και παραλείψεις τα οποία μας αναστάτωσαν την ζωή μας βλάπτοντας μας. Επειδή οι υπαίτιοι εγκληματικών πράξεων πρέπει να ανευρίσκονται και να τιμωρούνται αναλόγως. Επειδή έχουν διαπραχθεί λάθη και παραλείψεις ιδιαιτέρως σοβαρά, από τους αρμόδιους φορείς.

Επειδή δηλώνουμε ότι παριστάμεθα προς υποστήριξη της κατηγορίας για την ηθική βλάβη την οποία έχουμε υποστεί.

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη κάθε ετέρου νόμιμου δικαιώματός μας. Παρακαλώ για τις δικές Σας ενέργειες προκειμένου να διερευνήσετε, αν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων, καθώς επίσης και τα πρόσωπα, τα οποία τα τέλεσαν, αποκαθιστώντας, έτσι, τη νομιμότητα και όπως διενεργηθεί κατεπειγόντως κάθε νόμιμη πράξη από Εσάς, με την κατεπείγουσα κλήση όλων των εμπλεκομένων υπευθύνων των αρμοδίων Αρχών και σε κάθε περίπτωση να διερευνηθεί το ως άνω ζήτημα για κάθε τυχόν ποινική ευθύνη».

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο 73χρονος διέμενε σε υπόγειο της οδού Μιχαήλ Πετρίδη και ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός και όλοι πείσθηκαν ότι επρόκειτο για εκείνον, ήταν ένας 56χρονος φίλος του.