Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Rapid test στο ΚΥΤ ΒΙΑΛ Χίου

Τι έδειξαν τα "γρήγορα τεστ" σε πρόσφυγες και υπαλλήλους.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) κατά τη διήμερη δράση τους στο ΚΦΠΜ/ΚΥΤ ΒΙΑΛ Χίου πραγματοποίησαν 440 rapid test.

Ανευρέθησαν 47 θετικά κρούσματα (10,68%), που αφορούν σε 2 υπαλλήλους και σε 45 ωφελούμενους.

Συγκεκριμένα:

22.10.2020: 113 δείγματα, 9 θετικά (1 υπάλληλος και 8 ωφελούμενοι)

23.10.2020: 327 δείγματα, 38 θετικά (1 υπάλληλος και 37 ωφελούμενοι).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας