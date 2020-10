Πολιτική

Διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας για τη νέα τουρκική NAVTEX

Το διάβημα για την παράνομη NAVTEX επέδωσε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα.



O Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα επέδωσε, σήμερα, διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά σε συνέχεια της νέας παράνομης NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για παράνομες έρευνες πλησίον του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ελληνική πλευρά επανέλαβε ότι οι παράνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς αποτελούν μια κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την οποία η ελληνική πλευρά καταδικάζει απερίφραστα.

Επίσης, υπογράμμισε ότι οι τουρκικές ενέργειες δυναμιτίζουν το ήδη βεβαρημένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική υπαιτιότητα της Τουρκίας, αυξάνουν κατακόρυφα την ένταση και αποσταθεροποιούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, αποδυναμώνουν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ειλικρινή διάλογο, μια προοπτική προς την οποία η Ελλάδα εργάζεται ανελλιπώς.