Euroleague: ήττα του Ολυμπιακού στο Μόναχο

"Θρίλερ" η αναμέτρηση της ομάδας του Μπαρτζώκα με την Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Ζαλγκίρις Κάουνας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετρούσε τρεις συνεχόμενες νίκες και ήθελε να συνεχίσει το ρεκόρ του αντιμετωπίζοντας την καλύτερη επίθεση της Euroleague με μέσο όρο πόντων τους 82,3.

Η Μπάγερν έχοντας το ίδιο ρεκόρ (3-1) στην Euroleague και την ίδια πορεία (έχασε στην πρεμιέρα της) φιλοξένησε τους Πειραιώτες προερχόμενη από μεγάλο διπλό στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρμπαχτσέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε την αναμέτρηση έχοντας στην πεντάδα τους Σλούκα, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πρίντεζη και Ελις, αλλά δεν ξεκίνησαν καλά και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με έξι πόντους (16-10) και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 22-18 και τον Ολυμπιακό να έχει κάνει έξι λάθη. Το +9 της Μπάγερν έγινε 39-34 στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, οι Βαυαροί πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν με +8 (29-21) και +9 (31-22), όμως, ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ επέστρεψε στο ματς μειώνοντας στον πόντο (33-32). Τελικά, οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με πέντε πόντους διαφορά για τη Μπάγερν (39-34) με τους Λούσιτς με 9 και Τζέντοβιτς με 8 πόντους είναι οι πρώτοι σκόρερ των Γερμανών.

Στην επανάληψη, οι ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά και ξεκίνησαν με τρίποντο του ΜακΚίσικ και προηγήθηκαν για πρώτη φορά στον αγώνα στο 25' με 49-50, όμως, η Μπάγερν απάντησε άμεσα κάνοντας το 54-50 με τέσσερις σερί πόντους του Μπάλντουιν. Η ομάδα του Μονάχου ανέβασε ρυθμό επιθετικά και πήρε διαφορά εφτά πόντων (59-52) και το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με το σκορ στο 61-53.



Ο Ολυμπιακός μπήκε με μειονέκτημα 8 πόντων στην τελευταία περίοδο και ξεκίνησε με λέι απ του Τζένκινς (61-55), αλλά η Μπάγερν ήταν σε πολύ καλή μέρα και με ένα επιμέρους σκορ 4-0 πήραν διψήφια διαφορά (65-55) στο 32' και φαινόταν πως «καθάρισαν» τη νίκη στο 33' με το σκορ στο 68-57.

Η ελληνική ομάδα, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και μείωσε σε 68-61 πέντε λεπτά πριν το φινάλε, όμως, τότε ο Σπανούλης έχασε τη μπάλα και έγινε το 70-61 και μετά αστόχησε σε τρίποντο (0/4).

Οι ερυθρόλευκοι δεν παράτησαν το ματς και έφτασαν στους έξι (70-64) στο 37' και στους πέντε (70-65) στο 38' με μια ελεύθερη βολή του ΜακΚίσικ. Όμως, ο Λούσιτς έδωσε και πάλι ανάσα στη Μπάγερν (72-65) και στη συνέχεια ο Παπανικολάου με μια βολή έγραψε το 72-66. Με 1:11 να απομένει ο Τζένκινς με βολές έκανε το 72-68 και το θρίλερ συνεχίστηκε.

Στα 50 δευτερόλεπτα ο ΜακΚίσικ βιάστηκε και αστόχησε έξω από τα 6,75μ. Ο Μπάλντουιν με δυο βολές έγραψε το 74-68

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 39-34, 61-53, 74-68