Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Σάββατο ξεκινά με τη ανάλαφρη διάθεση της Σελήνης του Υδροχόου να μας παρακινεί για ευχάριστες συναντήσεις με φίλους.

Κριός: Οι φιλικές συντροφιές σας καλούν και εσείς είστε σε επικοινωνιακό οίστρο. Υπάρχει προφανώς η δυνατότητα να εκφραστείτε, να διασκεδάσετε και γνωρίζοντας καινούρια άτομα να μεγαλώσετε τις φιλικές συντροφιές σας. Στα ερωτικά προσέξτε τον παρορμητισμό σας… μπορεί να φανείτε κάπως απόλυτοι και εγωκεντρικοί.

Ταύρος: Έχετε τον χρόνο να σκεφτείτε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για σας. Γενικά διανύετε μια εποχή που προσφέρετε για αλλαγές μικρές ή μεγάλες και ήδη έχετε καταλάβει πως δεν μπορείτε να βασίζεστε σε συνεργασίες. Ερωτικά πολλά μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο αρκεί… να το θέλετε.

Δίδυμοι: Έχετε μεγάλη ανάγκη από επικοινωνία, εξόδους και συντροφιές. Μετά από μια πιεστική βδομάδα έχετε πολλές ευκαιρίες για τη διασκέδαση που πραγματικά σας έλειψε. Στην επικοινωνιακή κίνηση που τόσο αγαπάτε προσπαθήστε να κρατήσετε τις ισορροπίες για να μη βρεθείτε σε δύσκολή θέση λόγω παρεξηγήσεων. Ερωτικά είστε στην αναμονή θετικών εξελίξεων που ήδη τις αισθάνεστε.

Καρκίνος: Οι μέρες που ακολουθούν σας ωθούν να εξετάσετε τις καταστάσεις γύρω σας από μια άλλη οπτική. Θέματα ακινήτων θα μπορούσαν να σας προβληματίσουν και ίσως να σας οδηγήσουν σε διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης. Για τους δικούς σας λόγους έχετε ανάγκη από στιγμές απομόνωσης και περισυλλογής. Καλό θα ήταν όμως όλα να γίνονται στον σωστό χρόνο γιατί στον ερωτικό τομέα υπάρχουν εκκρεμότητες που χρειάζονται την προσοχή σας.

Λέων: Είστε και εσείς που θέλετε μια σταθερότητα των καταστάσεων γύρω σας, είναι και οι άλλοι που σας προκαλούν εκπλήξεις με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη συμπεριφορά τους και από την άλλη τα θέματα της δουλειάς σας δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί. Όλο αυτό το σκηνικό σας κάνει να νοιώθετε πως βρίσκεστε σε κινούμενη άμμο… Περιμένετε μια βέβαιη σταθερότητα από το περιβάλλον που όμως δεν θα συμβεί εύκολα αν εσείς πρώτα δεν πατήσετε γερά στα πόδια σας.

Παρθένος: Η τάξη και η οργάνωση αποτελούν ακλόνητες αξίες για σας. Η συνεχόμενη ενασχόλησή σας με θέματα δουλειάς δεν σας επιτρέπει να χαλαρώσετε σχεδόν ποτέ. Το Σαββατοκύριακο προσφέρει ευκαιρίες για να βγείτε λίγο από τα στενά όρια που βάζετε οι ίδιοι στον εαυτό σας. Στα συναισθηματικά σας κάτι όμορφο πλησιάζει.

Ζυγός: Οι μέρες που έρχονται τονίζουν ιδιαίτερα τον τομέα των ερωτικών σας που αν και έχετε την επιθυμία να περάσετε τον χρόνο σας με αγαπημένα πρόσωπο σε κλίμα ζεστασιάς και χαλάρωσης, η συνεχώς μεταβαλλόμενη διάθεσή σας δεν είναι σίγουρο ότι θα σας αφήνει να ηρεμήσετε… ούτε εσάς ούτε την συντροφιά σας. Η σκέψη σας δεν είναι αντικειμενική και όσο δεν την φιλτράρετε τόσο ο κίνδυνος να ανατρέψετε το κλίμα που ονειρεύεστε είναι ορατός.

Σκορπιός: Έχετε την δυνατότητα να βλέπετε πίσω από τη βιτρίνα και προφανώς δεν είστε εύπιστοι στα όσα ακούτε. Το Σαββατοκύριακο ασχολείστε ιδιαίτερα με την οικογένεια και τα θέματα που απασχολούν τους αγαπημένους σας. Στην προσπάθεια να βρείτε λύση σε κάποια παρεξήγηση θα μπορούσατε να χάσετε τόσο το δίκιο σας όσο και την καλή σας διάθεση…

Τοξότης: Οι μέρες που ακολουθούν σας δίνουν ευκαιρίες για ανάσες χαράς και διασκέδασης. Ξέρετε πώς να διασκεδάσετε όπως επίσης γνωρίζετε τους χώρους και τα άτομα που σας ταιριάζουν. Καλό θα ήταν μέσα στην φιλελεύθερη διάθεση των ημερών να δώσετε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεστε ώστε να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και απρόοπτα που… θα σας εκθέσουν.

Αιγόκερως: Θέλετε να τα έχετε όλα σε μια τάξη και οργάνωση και σίγουρα μπορείτε να πετύχετε γιατί χωρίς τον προγραμματισμό σας είναι αδύνατο να λειτουργήσετε. Οι μέρες που ακολουθούν έχουν σκοπό να σας αποσυντονίσουν και να σας βγάλουν εκτός οικονομικού προϋπολογισμού. Στα συναισθηματικά σας υπάρχει μια κατάσταση αβεβαιότητας που υπάρχει μόνο και μόνο για να σας μάθει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο…

Υδροχόος: Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο το Σαββατοκύριακο έχετε τη δυνατότητα να εκφραστείτε με τον δικό σας μοναδικό τρόπο χωρίς αυτό να είναι εντελώς αταίριαστο από το πνεύμα των ημερών. Στο χώρο του σπιτιού κάποια πράγματα αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και η θεωρία σας για αυτά. Στα ερωτικά σας κρατήστε μια στάση περισσότερο… διαλλακτική.

Ιχθύς: Οι μέρες που έρχονται σας μπερδεύουν συναισθηματικά γιατί νοιώθετε πως κάτι έχει αλλάξει αλλά δεν είστε σίγουροι ακόμα αν είναι βέβαιο αυτό που νοιώθετε. Πριν ανατρέψετε όλα τα δεδομένα καλό θα ήταν να εξετάσετε καλύτερα τόσο τις καταστάσεις που αμφισβητείτε όσο και τον τρόπο που τις εξετάζετε…

Πηγή: astrologos.gr